Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a acuzat probleme medicale în prima repriză cu Farul

a fost una excelentă pentru FCSB, cu excepția finalului când a luat gol, din penalty, de la Larie, iar David Miculescu a acuzat probleme medicale.

David Miculescu, probleme medicale după meciul cu Farul Constanța

Titularizat în locul lui Bîrligea, cel care este accidentat și urmează să absenteze timp de mai multe săptămâni, jucătorul crescut de UTA Arad a înscris în duelul cu Farul Constanța, însă nu și-a putut ajuta colegii și în repriza secundă. Acesta a sprintat după o minge în finalul primei părți, a avut un duel cu un adversar, iar după s-a prăbușit pe gazon și a dus mână în zona aductorilor, semn că avea un disconfort.

El a primit îngrijiri medicale și a reintrat pe teren pentru ultimele minute din prelungirile reprizei, însă a avut un alt duel unde a fost surprins că are o grimasă de durere. Se pare că problemele au fost mai mari și partea a doua pentru FCSB a fost una fără David Miculescu, unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai campioanei României în ultimele partide care au fost terminate cu rezultate neconcludente.

Daniel Bîrligea lipsește la derby-ul cu Dinamo

au început încă de dinaintea partidei, atunci când s-a aflat faptul că Daniel Bîrligea nu este nici măcar pe banca de rezerve. Atacantul a acuzat probleme în confruntarea cu Steaua Roșie Belgrad, încă din prima repriză a partidei, însă a dorit să stea pe teren toate cele 90 de minute și s-ar putea să-și fi agravat problemele.

Elias Charalambous a confirmat absența lui Bîrligea, care nu va juca nici în derby-ul cu Dinamo: „Situația lui Bîrligea nu este una bună. Va sta pe bară pentru câteva săptămâni. Mai mult de 2-3 săptămâni, vom vedea”.

Dacă nici Bîrligea, nici Miculescu nu vor putea juca în meciul cu Dinamo, atunci cei de la FCSB ar putea apela ori la Alexandru Stoian, tânărul jucător transferat de la Farul, ori la Florin Tănase, cel care a mai evoluat în acea poziție în trecut. O variantă ar putea să mai fie și Mamadou Thiam, cel care preferă însă să joace în partea stângă a atacului.