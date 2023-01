Noi probleme pentru cântărețul care își caută mama cu disperare! Gabriel Stoica a luat o țeapă de mii de euro

Cântărețul de muzică de petrecere Gabriel Stoica a luat o țeapă de mii de euro de curând! Bărbatul care își caută cu disperare mama, femeia care i-a dat viață abandonându-l când era mic, a dezvăluit pentru FANATIK cât de greu este să răzbească în lumea artistică, reușind, totodată, să își ducă visul mai departe.

Probleme serioase pentru Gabriel Stoica, artistul care visează să își cunoască mama: „Am pierdut 2.800 de euro”

a povestit o experiență neplăcută prin care a trecut recent. Cântărețul solicitat pentru cele mai frumoase evenimente din viețile oamenilor s-a trezit lăsat cu ochii în soare chiar de către persoane apropiate.

ADVERTISEMENT

Undeva la sfârșitul anului trecut, acesta a convenit ca va cânta la o nuntă, pentru niște prieteni, contra sumei de 2.800 de euro. Doar că… înainte să plece să-și facă programul, fiind pregătit să încânte mesenii pentru o noapte întreagă, a primit un telefon din partea organizatorilor spunându-i că au găsit pe altcineva.

„Cântatul ăsta vine și cu rele. Am avut o pățanie în noiembrie anul trecut și, de atunci, sunt mai atent la evenimentele la care particip. Eu sunt foarte deschis și serios cu treaba asta de care m-am apucat foarte serios, dar nu toată lumea e la fel de serioasă.

ADVERTISEMENT

Am pierdut 2.800 de euro, pentru că la evenimentul la care trebuia să ajung s-au schimbat lucrurile peste noapte. Au zis că eram prea scump. Eu zic că această sumă nu e mare, având în vedere că am și instrumentiștii cu mine.

Am un saxofonist, am băiatul care cântă la orgă, un acordeonist… Se mai întâmplă și astfel de situații, din păcate. Nu le-am luat avansul pentru că erau niște prieteni. Noi am fost pregătiți toți că au anulat nunta inițial și eram primii pe listă. Au adus apoi pe altcineva… Asta e”, a dezvăluit Gabriel Stoica pentru FANATIK, precizând că a fost singura situație de acest gen cu care s-a confruntat de când cântă la nunți și botezuri.

ADVERTISEMENT

Cântărețul a scos o nouă melodie

Interpretul de muzică de petrecere a scos, de curând, un videoclip nou, filmat la Timișoara. Înregistrarea a durat undeva la patru ore, iar despre noua sa producție muzicală spune că a fost gândită în special pentru dansul mirilor.

„Vrem să venim în ajutorul celor care vor să se căsătorească. Noi avem pachetul complet. Sumele pentru care cântăm nu sunt foarte mari. Eu abordez mai multe genuri muzicale, iar la partea de folclor, la nunți, în special, cânt muzică specifică fiecărei zone din România. Mai cânt și manele, că se cere. Uneori cânt și muzică ușoară”, ne-a mai zis Gabriel.

ADVERTISEMENT

Cântărețul are un vis: „Încă sper că îmi voi găsi părinții”

Întrebat dacă există vreun artist de renume cu care ar vrea să colaboreze, acesta a zis că l-ar încânta să scoată melodii cu Vali Vijelie, Lena Miclăuș sau Carmen de la Sălciua, printre preferații săi.

ADVERTISEMENT

Cântărețul din Arad a devenit cunoscut în urmă cu un an . Acesta a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că își caută și acum mama.

„Eu încă sper că îmi voi găsi părinții, frații sau alte grade de rudenie. M-am tot întrebat timp de 31 de ani cu ce am greșit de nu mă caută nimeni”, ne-a spus în urmă cu ceva timp cântărețul.