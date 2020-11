Problemele nu se mai termină la Dinamo, după ce echipa a fost preluată de fondul de investiții spaniol condus de Pablo Cortacero. În așteptarea banilor, „câinii” au aflat că reprezentantul investitorilor este suspect de coronavirus.

Pablo Cortacero era așteptat să sosească în această săptămână la București pentru a rezolva dificultățile administrative și financiare de la club, însă starea proastă de sănătate îl va împiedica să vină în România.

Spaniolul va fi supus unui test de coronavirus, în vreme ce Marcos Rubino, șeful academiei, a plecat și el în Spania pentru că familia sa are probleme legate de COVID-19.

Pablo Cortacero anunță că este suspect de coronavirus: „Am suspendat totul deocamdată”

Responsabilul cu aducerea banilor la Dinamo le mai servește fanilor și angajaților clubului o amânare a rezolvării situației clubului. De această dată, motivul pentru care Pablo Cortacero nu se poate ocupa de dificultățile echipei pe care a promis că o va ajuta să redevină o forță este reprezentat de problemele de sănătate.

Căpetenia fondului de investiții care ar finanța Dinamo a dezvăluit că se află la reședința sa din Spania și că nu poate călători în această săptămână către București. El era așteptat de toată suflarea dinamovistă pentru a pune la punct toate detaliile înaintea mult doritei măriri de capital.

„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe.

Familia mea este bine deocamdată, m-am izolat într-o altă parte a casei. Joi îmi cumpărasem bilete să vin la București, dar am suspendat totul deocamdată”, a spus Pablo Cortacero pentru site-ul DoarDinamo.

Și șeful Academiei Dinamo are probleme și n-ar vrea să mai revină la club. Fanii se implică din nou financiar

Conform aceleiași surse, și principalul responsabil cu Academia Dinamo, spaniolul Marcos Rubino ar fi plecat în Spania recent. El a zburat către Granada, după ce a aflat că soția și unul dintre copiii săi au fost infectați cu noul coronavirus. Același site notează că Rubino nu ar vrea să se mai întoarcă la Dinamo, fiind profund dezamăgit de situația de la club și de gravele lipsuri financiare și organizatorice.

Situația de la Dinamo este tot mai dificilă, iar jucătorii resimt acut lipsa stabilității financiare. Există angajați ai clubului care nu au încasat niciun ban de patru luni de zile, iar fotbaliștii sunt și ei tensionați, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Pentru a oferi un sprijin în lipsa investițiilor promise de spanioli, fanii din Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo au demarat un proiect prin care au donat deja peste 40.000 de euro academiei clubului. Este de așteptat ca și fanii din DDB să se mobilizeze din nou, mai ales după ce au emis un comunicat agresiv la adresa spaniolilor.