Sport

Noi probleme pentru FCSB! După Tănase, un alt fotbalist important e out pentru meciul cu CFR Cluj

Elias Charalambous a anunțat ce jucători absentează de la FCSB pentru duelul cu CFR Cluj, din SuperLiga, confruntare ce poate fi decisivă în lupta pentru play-off.
Mihai Alecu
24.01.2026 | 17:45
Noi probleme pentru FCSB Dupa Tanase un alt fotbalist important e out pentru meciul cu CFR Cluj
Charalambous a anunțat că Alibec nu joacă în duelul cu CFR Cluj
După ce FANATIK a dezvăluit exclusiv că Florin Tănase nu va putea juca din cauza unor probleme musculare, se pare că FCSB va mai avea două absențe importante la partida cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a SuperLigii.

Alibec, OUT de la duelul dintre FCSB și CFR Cluj

Elias Charalambous a prefațat meciul cu ardelenii și a spus că are mare încredere că jucătorii săi, dacă vor fi motivați, o să câștige toate cele 3 puncte puse în joc. Antrenorul FCSB-ului a dezvăluit că Denis Alibec nu va putea să joace, din cauza unor probleme la spate, iar Ofri Arad, transferat în această iarnă, nu este pregătit fizic. Totuși, există și o veste bună, cartea verde a lui Andre Duarte a sosit și portughezul ar putea debuta pentru campioana României.

„În acest moment nu contează cine lipsește, contează cine joacă. Trebuie să dea sută la sută pentru a câștiga cele 3 puncte. Duarte e gata, da, Arad nu e pregătit, mai are nevoie de timp. Alibec a simțit ceva la spate, o să vedem cum o să fie, iar restul sunt ok, pot juca.

Știu că atunci când pierdem există oameni din afara clubului care vor să facă o atmosferă negativă. Trebuie să muncim, să fim mai buni, să fie un echilibru și să dăm totul. Ăsta e fotbalul, există și momente dificile”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj.

Elias Charalambous nu renunță la lupta pentru titlu. Antrenorul FCSB-ului, declarație optimistă

Elias Charalambous spune că are în continuare speranțe cu privire la câștigarea titlului, care ar fi al treilea consecutiv pentru cei de la FCSB.

„Atmosfera este foarte bună la echipă. Eu sunt răcit. Până acum sunt eu și cu Pintilii, sper că nimeni să nu mai aibă virusul. CFR e mereu CFR, un club mare, echipă bună, dar noi trebuie să fim mai buni pentru a câștiga cele 3 puncte.

Nu ne interesează celelalte rezultate, trebuie să luăm noi 3 puncte și după vedem ce se întâmplă în alte părți. Eu tot cred din toată inima că putem să câștigăm campionatul”, a mai spus Elias Charalambous.

