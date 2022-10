Noi probleme pentru Horia Moculescu! Artistul, tratament la Institutul Ana Aslan: „Sănătatea lui i-a fost afectată”

Horia Moculescu se confruntă cu noi probleme de sănătate. Fosta lui soție, Mariana, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre problemele de sănătate ale fostului său partener de viață.

Noi probleme pentru Horia Moculescu! Artistul, tratament la Institutul Ana Aslan

Horia Moculescu are mai multe probleme medicale, printre care și o tuberculoză care i-a revenit din tinerețe.

ADVERTISEMENT

Faimosul compozitor o să meargă la Institutul Ana Aslan pentru a se trata, după cum a mărturisit .

Mariana Moculescu a mai specificat și faptul că starea de sănătate a faimosului compozitor și cântăreț a fost afectată foarte mult de faptul că acesta a fumat mult în timpul vieții sale, până la 65 de ani, când a decis că este momentul să se lase pentru a avea o sănătate mai bună.

ADVERTISEMENT

„Horia o să meargă luna aceasta, câteva zile, la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie “Ana Aslan”, la tratament. A mai fost acolo, nu este prima dată!

Știu că are anumite probleme medicale, un TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp. Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări”, a povestit Mariana Moculescu pentru .

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu, probleme cu picioarele. Fosta soție se teme să se gândească la ce e mai rău

De asemenea, a transmis că acesta are probleme cu picioarele, care sunt foarte slăbite și are constant dureri din cauza acestora.

„Mai știu și că Horia are picioarele slăbite. Îl dor foarte tare de aceea merge și greu pe stradă plus că urcă scările la fel de greu. Nidia are mare grija de el, îl iubește enorm”, a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

Fosta soție a lui Horia Moculescu a spus că nici nu vrea să se gândească la chestiuni negative în ceea ce îl privește pe fostul ei soț pentru că acesta și fiica pe care o au împreună, pe nume Nadia Moculescu, sunt singura ei familie.

ADVERTISEMENT

„Horia este îngerul nostru păzitor, al meu și al Nidiei, pe Pământ. Țin foarte mult la Horia. Noi două îl avem doar pe Horia. El este singura noastră familie, alte rude nu mai avem”, a mai dezvăluit Mariana Moculescu.