Noi probleme pentru Manchester City! Șeicul Mansour, acuzat de genocid în Sudan

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja foarte bine, după ce s-a stabilit în primă instanță că a încălcat de nu mai puțin de 114 ori de-a lungul timpului regulile financiare din Football League. Astfel, „cetățenii” riscă în principiu o depunctare masivă și chiar excluderea din fotbalul profesionist englez, precum și „ștergerea” trofeelor obținute în intervalul de timp în care se presupune că s-au petrecut faptele respective.

Noi probleme pentru Manchester City

Asta însă, bineînțeles, doar în cazul în care echipa din Premier League va fi găsită vinovată și după judecarea apelului formulat recent. Iar acum, clubul din Manchester are parte de noi prejudicii de imagine la nivel internațional, însă în mod indirect, mai exact prin prisma patronului echipei, șeicul Mansour bin Zayed Al-Nahyan din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT

Concret, el este acuzat deja de mai bine de un an că ar contribui activ, bineînțeles din punct de vedere financiar, la întreținerea Iar despre acest conflict se spune deja de luni bune că ar fi depășit deja barierele unui război convențional, ajungând chiar la nivel de adevărat genocid, problema din Sudan reprezentând în acest moment una dintre cele mai mari crize la nivel planetar.

Șeicul Mansour este acuzat de genocid în Sudan

Șeicul Mansour este vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite, dar și vicepremier în același timp, fiind totodată fratele președintelui țării, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Așadar, patronul lui Manchester City ar fi avut la dispoziție toate „uneltele” diplomatice necesare pentru a se implica din partea Emiratelor Arabe Unite pentru rezolvarea problemei din Sudan.

ADVERTISEMENT

Și nu doar că nu a făcut acest lucru, dar, potrivit , despre el se zvonește chiar că ar avea o relație foarte bună cu liderul uneia dintre părțile beligerante din Sudan, RSF (Rapid Support Forces), respectiv generalul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut și ca „Hemedti”. În acest context, în urmă cu doar câteva luni, jurnaliștii de la au scris despre faptul că implicarea șeicului Mansour în războiul civil din Sudan ar putea atrage inclusiv sancțiuni asupra echipei sale, Manchester City.

ADVERTISEMENT

Doar că până în acest moment încă nu s-a pus cu adevărat problema de așa ceva. Iar acum, jurnaliștii francezi de la au scris despre faptul că este posibil ca în viitorul apropiat șeicul Mansour să fie totuși tras la răspundere în această speță, întrucât mai mulți juriști specializați în drept internațional au susținut cu fermitate că patronul lui Manchester City nu ar avea cum să fie scăpat de vină în acest context, dovezile împotriva lui fiind în principiu destul de clare.