Noi probleme pentru Neymar! Ar putea rata următorul meci al Braziliei

Neymar a suferit o accidentare în timpul unui antrenament făcut la naționala Braziliei și nu se știe dacă va evolua în meciul pe care țara sa îl va disputa contra Boliviei în preliminariile Campionatului Mondial.

Conform Goal.com, vedeta celor de la PSG a resimțit dureri la spate și nu a mai continuat ședința de pregătire. Doctorul naționalei sud-americane a declarat că vârful nu are un traumatism și “se va reface până la ora partidei cu Bolivia, pentru că a avut doar mici dureri în zona lombară”.

O hotărâre în ceea ce îl privește pe Neymar va fi luată vineri, însă presa internațională este de părere că șefii echipei franceze le-au cerut sud-americanilor să sporească atenția în privința accidentării fotbalistului brazilian.

Accidentarea nu este singura problemă a lui Neymar

Meciul cu Bolivia se va juca vineri seara. În ultimul joc din campionatul Franței, PSG – Angers 6-1, Neymar (28 de ani) a fost cel mai bun om de pe teren. Fotbalistul din Brazilia, dorit de cei de la Real Madrid, a marcat două goluri.

Neymar mai are și alte probleme în afara accidentării. Chiar dacă încasează un salariu de 78 de milioane de euro pe an de la echipa franceză fiind al doilea cel mai bine plătit jucător din lume după fostul său coleg Messi, Neymar are datorii către statul spaniol.

PSG a plătit 222 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Neymar de la Barcelona. Francezii au realizat cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Neymar, conflict cu un fotbalist de la Marseille

Totodată, brazilianul l-a jignit pe un adversar din Franța. Neymar a fost implicat într-un scandal în partida dintre PSG și Olympique Marseille în care gazdele au cedat cu 0-1.

Neymar a primit cartonașul roșu după ce i-a aplicat o lovitură unui adversar care i-ar fi adresat jigniri rasiste. Inclusiv brazilianul a folosit un limbaj necivilizat și a utilizat jigniri homofobe. Brazilianul a fost inclus de UEFA pe lista pentru cel mai bun vârf al anului împreună cu Robert Lewandowski și Kylian Mbappe.

Trupa lui Andre Villas-Boas a câștigat cu 1-0 jocul cu PSG. Neymar a primit cartonașul roșu după ce l-a pălmuit pe Alvaro Gonzalez. Pe o rețea de socializare a scris că apărătorul lui Marseille l-ar fi jignit.

