Noi probleme pentru Oana Roman. Ce a pățit fiica vedetei: ”Doamne Ajută”

Oana Roman se confruntă cu o avalanșă de probleme în ultima perioadă. Nici măcar vedeta nu mai știe ce să facă. Fiica ei Isabela se simte destul de rău, astfel că aceasta a fost nevoită să meargă cu ea la spital.

Oana Roman și-a dus fiica la spital

Pentru Oana Roman, sărbătorile pascale nu au fost chiar atât de plăcute. Vedeta a avut COVID și de abia acum începe să își revină.

Iată că nici bine nu au trecut problemele de sănătate ale Oanei Roman, căci fiica ei Isabela a început să se simtă rău. Într-o postare pe contul personal de Instagram, vedeta le-a povestit urmăritorilor săi calvarul prin care trece.

Isabela nu s-a simțit bine în timp ce se afla la școală, astfel că mama sa a mers și a dus-o direct la spital. Norocul ei a fost că doctorița care era de gardă era și cea care o știe pe Isabela și o îngrijește încă de când s-a născut.

De teamă ca nu cumva să fie vorba despre COVID, micuța a fost testată, iar din fericire rezultatul a fost negativ. Oana Roman spune că ar fi fost vorba despre o indigestie, iar fiica ei a primit un tratament la spital, dar și unul pentru acasă.

Cum se simte acum Isabela

”Din păcate, în această dimineață, Isa nu s-a simțit bine la școală. M-am dus, am luat-o și am venit direct la spital la camera de gardă. Am nimerit să fie de gardă chiar doctorița ei care o îngrijește de când era bebeluș.

Testul COVID a ieșit negativ. Pare că are o indigestie, i s-a făcut un antivomitiv și tratament pentru acasă. Doamne ajută.”, a fost mesajul transmis de Oana Roman, fanilor ei de pe Instagram.

Menționăm că în toată această perioadă dificilă, vedeta nu este singură. Fostul ei partener de viață, de care s-a și despărțit recent, este alături de ea. Marius Elisei a ajutat-o pe Oana Roman și în perioada în care aceasta a avut COVID.

Bărbatul a stat cu ea, a sprijinit-o și se pare că cei doi au ajuns în relații bune.