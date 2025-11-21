Sport

Noi probleme pentru Yamal! Starul Barcelonei, „persona non grata” la naționala Spaniei

Lamine Yamal nu pare să aibă liniște, asta după ce în ultimul timp a fost în centrul mai multor scandaluri, atât la echipa de club, Barcelona, cât și la echipa națională.
Mihai Alecu
21.11.2025 | 09:40
Lamine Yamal, mărul discordiei la naționala Spaniei
Jucătorul catalanilor a fost mărul discordiei între oficialii echipei și oficialii echipei naționale, fiind chemat să se recupereze în urma unei accidentări de către șefii grupării blaugrana, asta după ce s-a prezentat la lotul Spaniei și părea că totul este în regulă.

Lamine Yamal poate aduce un nou scandal la naționala Spaniei

Acest episod a declanșat furia celor de la națională care au ieșit public cu declarații, inclusiv prin selecționerul Luis de la Fuente, și au spus că situația este una care îi enervează și la care nu se așteptau. Divergențele provocate de starea de sănătate a lui Yamal, despre care cei de la Barcelona spun că este accidentat, în timp ce oamenii de la echipa Spaniei cred că jucătorul nu are probleme, se resimt acum și în vestiarul naționalei.

Conform informațiilor apărute în presă, se pare că Lamine Yamal are mai mulți dușmani decât prieteni în interiorul lotului primei reprezentative și asta afectează atmosfera. După ce și-a făcut inamici la Real Madrid, în urma declarațiilor date înainte de El Clasico, tânărul jucător se pare că nu mai este nici în grațiile altor internaționali spanioli, care nu sunt legitimați la gruparea de pe Santiago Bernabeu, mai precizează sursa citată.

Incidentele de la El Clasico provocate de Lamine Yamal

Real Madrid și Barcelona s-au întâlnit recent, într-un meci din La Liga, iar partida a fost de o tensiune incredibilă. Gazdele s-au impus, 2-1, și fluierul final al confruntării a adus imagini pe care ibericii sperau să nu e vadă. Lamine Yamal a început să se certe cu jucătorii trupei „blanco”, asta după ce aceștia i-au reproșat declarațiile date înainte de meciul de pe Santiago Bernabeu, prin care făcea acuzații grave.

„Da, Real Madrid fură. E ajutată de arbitraj. Anul trecut a fost 4-0 pentru, o să vedem acum ce se întâmplă”, a spus Yamal și a reușit să încingă spiritele. Vinicius Junior chiar l-a provocat la bătaie pe jucătorul de la Barcelona și i-a făcut semne acestuia să meargă la vestiare pentru a regla conturile. Lucrurile au fost însă aplanate de staffurile celor două echipe, care l-au calmat pe fotbalistul brazilian.

Barcelona a luat măsuri pentru a-l proteja pe Yamal

Cei de la Barcelona au văzut că Lamine Yamal are probleme și au intervenit pentru a-l ajuta pe acesta. Oficialii echipei au discutat cu agentul său, celebrul Jorge Mendes, și au convenit că vor monitoriza postările pe care jucătorul le face pe rețelele sociale, cât și declarațiile pe care le dă în presă și toate aparițiile publice, astfel dorind să-l ajute pe iberic să nu mai fie prins în diferite scandaluri.

De altfel, un alt subiect major, despre care s-a scris mult, a fost relația sportivului cu cântăreața Nicki Nicole. Cei doi se afișau foarte des și păreau a fi extrem de extravaganți. Între timp, însă, Yamal a anunțat că nu mai formează un cuplu cu artista și fanii speră că acum se va putea concentra mai mult pe fotbal și va avea evoluțiile din stagiunea trecută, care i-au adus locul 2 în clasamentul Balonului de Aur 2025.

