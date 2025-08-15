Noi reguli impuse de Ministerul Finanțelor pentru proprietarii de apartamente. Ce obligații au cei care își inchiriază imobilele

Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege cu noile taxe care vor fi incluse în . În vizor au intrat . Ce obligații vor avea aceștia.

Se vor mări contribuțiile CASS la veniturile din activitățile independente

Ministerul Finanțelor a propus o majorare a plafonului maxim al bazei anuale de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.

Acesta va fi calculat de la 90 de salarii minime brute pe țară, nu de la 60, așa cum se știa până acum. Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și are ca scop reducerea decalajului de taxare a muncii între veniturile din activități independente și veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Cotă forfetară de 30% la impozitarea veniturilor din chirii

În același timp, ministerul propune modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare.

Astfel, se elimină modalitățile de stabilire a veitului net anual pe bază de normă de venit și se va renunța la posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real.

În schimb, se dorește introducere unei noi modalități de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual.

Aparate de marcat și bon fiscal pentru proprietarii care închiriază locuințele

În documentul publicat de Ministerul Finanțelor se mai arată faptul că persoanele fizice, care obțin venituri din închirierea pe termen scurt, vor fi obligați să folosească aparatele de marcat electronice fiscale.

De asemenea, ei vor fi obligați să emită bonuri fiscale pe care să le ofere clienților. Închirierea pe termen scurt se referă la o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, în decursul unui an.