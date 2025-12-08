Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă

ADVERTISEMENT

O nouă serie de reguli ar putea intra în vigoare în Capitală odată cu mandatul lui Ciprian Ciucu. Proprietarii de magazine vor fi obligați să-și adapteze firmele la un set de norme care elimină culorile stridente, panourile voluminoase și reclamele lipite direct pe clădiri.

Schimbări importante în Capitală după preluarea mandatului de către Ciprian Ciucu

De ani de zile, aspectul spațiului public din București a stârnit nemulțumiri și controverse. Fațade încărcate cu bannere improvizate, panouri montate haotic și firme luminoase în culori țipătoare au transformat orașul într-un peisaj vizual obositor, lipsit de coerență. Numeroși specialiști în urbanism, dar și simpli locuitori, au semnalat constant problemele generate de această aglomerație de reclame, acuzând faptul că identitatea vizuală a Capitalei este distorsionată, iar clădirile, unele cu valoare istorică, sunt practic sufocate de afișaje agresive.

În acest context, Ciprian Ciucu a considerat că Bucureștiul are nevoie de un cadru clar și modern pentru modul în care sunt amplasate reclamele stradale. Astfel, a decis să introducă o „Reglementare a reclamelor și a afișajului stradal”, o inițiativă inclusă chiar în programul său electoral pentru Primăria Capitalei.

Reguli urbane revizuite în București sub administrația noului primar

Prin acest demers, edilul își propune să aducă ordine în haosul vizual acumulat în ultimii ani și să impună standarde care să protejeze estetica urbană, în acord cu practicile europene. Rezultatul urmărit este un oraș mai aerisit, mai coerent și mai plăcut pentru cei care locuiesc sau vizitează Capitala.

„Bucureștiul are nevoie de reguli clare privind felul în care arată spațiul public. În viziunea mea, orașul nu trebuie să fie o junglă de bannere, panouri improvizate și lumini țipătoare, ci un spațiu urban civilizat, ordonat și coerent, unde disciplina vizuală și respectul pentru spațiul public sunt importante”, se arată în programul lui pentru București.

Cum vor arăta reclamele firmelor în noul „Micul Paris”?

felul în care arată reclamele din București, introducând un standard unitar pentru toate firmele și pentru întregul afișaj stradal.

Planul său prevede reguli clare privind dimensiunea, amplasarea, iluminarea și paleta de culori folosită, astfel încât orașul să scape de panouri improvizate, bannere rupte, cabluri lăsate la vedere sau mesh-uri care acoperă complet fațadele clădirilor.

„Voi introduce un nou standard de calitate pentru reclamele firmelor și pentru întregul afișaj stradal, un sistem modern, european, care protejează identitatea orașului și reduce agresivitatea vizuală.

Cum și-a propus Ciucu să elimine reclamele haotice și panourile improvizate?

Toate firmele vor avea reguli unitare pentru dimensiuni, poziționare, iluminare și cromatică. Panourile improvizate, cablurile care atârnă, bannerele rupte, mesh-urile care sufocă fațadele și inscripțiile kitsch vor fi eliminate treptat, pe bază de calendar, cu sprijin pentru comercianți și sancțiuni reale pentru abateri”, sunt alte precizări în actul făcut public, în campanie, de către noul primar general.

Primarul a precizat că eliminarea elementelor considerate agresive vizual se va face etapizat, cu sprijin pentru operatorii economici, dar și cu sancțiuni pentru cei care nu respectă noile norme.

Cum vrea noul primar să protejeze fațadele și să armonizeze reclamele cu arhitectura orașului?

În continuare, , ci și armonizarea reclamelor cu arhitectura orașului și protejarea zonelor cu valoare istorică.

„Fațadele clădirilor vor fi repuse în valoare, iar reclamele vor fi integrate în arhitectura imobilului, nu lipite haotic peste ea. În zonele istorice și pe bulevardele principale, vom introduce regim special de protecție vizuală, cu limite stricte privind suprafețele publicitare, intensitatea luminii și modul de montare.

În cartiere, firmele mici vor avea ghiduri simple și aprobări rapide pentru reclame discrete, lizibile și elegante”, se mai regăsește în programul lui Ciucu pentru București.

Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme spațiul public al Capitalei până în 2028?

În final, pe lângă cele enumerate mai sus, mai este făcută o mențiune: „Acesta nu este doar un proiect de estetică urbană, ci unul de coerență, siguranță și identitate. Un oraș în care spațiul public arată bine este un oraș în care oamenii se simt respectați.

Vom aduce ordine, calitate vizuală și reguli clare, astfel încât Bucureștiul să se vadă din nou ca o capitală europeană, nu ca un imens panou publicitar improvizat”.

Acestea sunt o parte din prioritățile pe care Ciprian Ciucu și le propune să le pună în practică în mandatul parțial, care va continua până în 2028, anul în care va avea loc următorul tur de scrutin pentru Primăria Capitalei.