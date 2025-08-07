Noi reguli pentru pensiile private. Ce sumă vor putea retrage lunar viitorii pensionari 

Guvernul anunță schimbări în legătură cu pensiile private Pilon 2 și 3. Una dintre ele are legătură cu suma care va putea fi retrasă lunar de către beneficiari.

Ce se va întâmpla cu pensiile private

Schimbarea prevede ca viitorii pensionari să poată retrage numai 25% din suma totală acumulată în , în cazul Pilonului 2 sau Pilonului 3.

În schimb, cealaltă sumă va putea fi retrasă doar în tranșe lunare. Acestea nu pot depăși pensia minimă din sistemul public, și anume suma de 1.281 de lei.

În cazul în are suma totală acumulată în este mai mare și nu poate fi plătită în decurs de zece ani, beneficiarul are posibilitatea de a solicita ca tranșa lunară să depășească suma de 1.281 de lei.

Astfel, având în vedere schimbările anunțate, beneficiarii vor putea opta pentru retragere programată sau anuitate viageră. Dacă optează pentru prima variantă, persoana respectivă primește lunar o sumă fixă, pe termen determinat. Dacă titularul va deceda înainte de epuizarea fondurilor, moștenitorii vor primi suma rămasă.

Anuitatea viageră presupune ca pensia să fie plătită pe tot parcursul vieții beneficiarului, indiferent de cât trăiește acesta. Valoarea lunară a pensiei va fi calculată având la bază anumiți factori statistici, cum ar fi speranța de viață și rata mortalității, dar și alți indicatori demografici. În acest caz, suma primită ar putea fi mai mică decât la o retragere programată, notează .

Se va introduce și un comision

Mai mult, schimbările pregătite de Guvern includ și un nou comision obligatoriu. Este vorba despre un comision de funcționare, plătit de deponenți către un fond special de plată.

În prezent, beneficiarii de pensii private și facultative pot opta pentru retragerea integrală a sumei acumulare, dar și pentru retrageri programate, în tranșe egale, pentru cel mult cinci ani (60 de luni).

La retragerea integrală a sumei, beneficiarul datorează impozit pe câștig și contribuția de asigurări de sănătate (CASS) pentru întreaga sumă mai mare de 3.000 de lei.