Noi reguli pentru românii care pleacă în Grecia. S-au impus alte restricţii în această regiune populară

Grecia impune reguli noi pentru români. Guvernul elen a impus un nou set de restricții care intră în vigoare din 21 august. Una din zonele afectate este o destinație populară de vacanță. Halkidiki va avea reguli noi care vor afecta concediile românilor.

Românii care vin în Grecia trebuie să poarte mască de protecție, atât în zona de interior (în hoteluri, sau în momentul în care servesc masa), cât și în spațiile deschise (la terase sau la plajă). Pe lângă Halkidiki, celebra insulă Mykonos va avea restricții noi.

De la începutul pandemiei și până acum, grecii au reușit să țină lucrurile sub control. Turiștii din România iubesc paradisul oferit de plajele spectaculoase din Grecia. Amestecul de istorie și farmecul localnicilor fac ca această țară să fie an de an vizitată de oameni din toate colțurile lumii.

Ce reguli trebuie să aplice românii care merg în Grecia

Pe lângă masca obligatorie în aproape toate locurile, o altă măsură impusă de autorități pentru combaterea și răspândirea coronavirusului, este aceea de a suspenda petrecerile. De asemenea, sunt interzise grupurile mai mari de 9 persoane la plajă.

Târgurile rămân închise, iar turiștii vor avea mai puține opțiuni de a cumpăra tot felul de suveniruri. E clar că toate aceste reguli împiedică relaxarea totală pe care o caută orice persoană atunci când pleacă în vacanță. O excursie ar trebui să însemne o evadare de la problemele cotidiene, iar toate aceste reguli nu fac decât să sporească stresul cetățeanului. Dar Grecia trebuie să se protejeze.

Ministrul adjunct al Protecţiei civile, Nikos Hardalias, spune că situația este mai bună decât în majoritatea ţărilor europene. El afirmă că țara sa se află pe locul 180, ca număr de decese la un milion de locuitori.

În total, Grecia a înregistrat doar 7.400 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Au decedat 232 de oameni din cauza virusului Sars-Cov-2. Grecia are o populaţie de 10,7 milioane de locuritori.

Cele mai multe cazuri de pe teritoriul acestei țări vin de la turiștii români. Au fost 88 de persoane din România descoperite cu infecție COVID-19. Urmează bulgarii cu 86 de cazuri, sârbii (80), albanezii (63) şi suedezii (29).

