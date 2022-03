Video. Noi scene terifiante în Ucraina. O rachetă rusească lovește mulțimea aflată la rând pentru ajutoare în Harkov

Armata lui Vladimir Putin continuă să lovească în civilii din Ucraina. O nouă înregistrare dramatică a apărut vineri în presa din statul vecin.

Orașul Harkov din nord-estul Ucrainei, o țintă preferată a încă din debutul invaziei, a fost scena unor noi momente dramatice.

În mediul online a apărut un clip video care arată un proiectil care cade în mijlocul unei mulțimi de oameni care stau la coadă pentru a primi ajutoare.

Potrivit presei locale, imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere de lângă sediul unei companii ucrainene de curierat, Nova Poshta. Locația a devenit un centru de ”distribuire de ajutoare umanitare către organizațiile caritabile și luptătorii voluntari în Ucraina”.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line



notează că, în urma bombardamentului, șase civili au fost uciși și alți 15 au fost răniți. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov.

Russia launched a missile attack on a humanitarian aid center in Kharkiv this afternoon. People queueing to receive food were hit by long-range missile. According to preliminary data, 6 civilians were killed, another 15 were injured. This is another cynical act of war crime.

— Maria Avdeeva (@maria_avdv)