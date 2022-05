Noi schimbări în anul școlar 2022-2023. Tezele nu vor mai fi obligatorii. Cum se vor acorda notele şi cum se vor calcula mediile

Noul an școlar 2022-2023 va fi unul total diferit pentru elevi. După anunțul din martie al ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit căruia se va renunța la semestre în schimbul a cinci module, marți, 2 mai, s-au hotărât alte modificări.

Tezele nu vor mai fi obligatorii în anul școlar 2022-2023

Potrivit unor surse , reprezentanții Ministerului Educației au decis ca susținerea tezelor să nu mai fie obligatorie, elevii să aibă o singură medie, iar profesorii să-și stabilească un număr de note.

De atfel, tot în martie, Sorin Cîmpeanu spunea că , iar în locul acestora să fie ”evaluări standardizate și digitalizate, la început și final de an școlar.”

Aceste schimbări vor fi adoptate în mod oficial după ce se va modifica ROFUIP, regulamentul care ține de buna funcționare a unităților de învățământ. Până atunci, nu ar fi exclus să se vină cu alte reguli.

Cum se vor încheia mediile dacă se vor elimina tezele

Este bine știut faptul că nota de la teză reprezintă o condiție de încheiere a mediei pe semestru/an școlar pentru elevi. În lipsa susținerii acestui examen, mulți s-au întrebat cum se vor calcula mediile. Ministrul Sorin Cîmpeanu spunea:

”Sigur vom avea medii la finele anului școlar. Mediile încheiate la final de semestru aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu au avut nici relevanță și nici nu au fost folosite.

Deci se va libertate profesorilor să-și organizeze evaluările pe parcurs în funcție de calendar, de ritmul de predare a materiei”, răspundea Sorin Cîmpeanu jurnaliștilor, într-o conferință de presă.

Reamintim că tezele sunt evaluări de la final de semestru pentru elevii de gimnaziu și de liceu. Nota obținută la acestea este foarte importantă pentru situația școlară a lor.

Cum justifică Sorin Cîmpeanu eliminarea tezelor

Astfel, anul școlar 2021-2022 este ultimul în care tezele se vor da în mod obligatoriu. Sorin Cîmpeanu mai preciza luna trecută că tezele, până acum, ”și-au dovedit inutilitatea.”

”Renunțăm la obligativitatea unor teze care, din păcate, și-au dovedit, și o recunosc, inutilitatea. O recunosc eu, acela, care am susținut importanța lor, dar văzând rezultatele am înțeles că, din păcate, nu își mai ating scopul.

De ce am făcut această propunere de renunțare la teze? Am făcut-o, pentru că în anul școlar 2020-2021 am văzut că 53% din elevii României au luat note peste 8.50. (…) Primul semestru din acest an școlar ne-a arătat că nu este așa, pentru că după primul semestru notele peste 8.50, luând în calcul și tezele, procentul acestor note n-a mai fost 53%. A fost 60%, lucru care ne-a arătat că tezele, într-adevăr, am înțeles lucrul acesta, nu au relevanța scontată”, justifica pe data de 30 martie Sorin Cîmpeanu.

Urmează mai multe vacanțe pentru elevi

Conform celor cinci module de învățare hotărâte pentru viitorul an școlar 2022-2023, pe data de 5 septembrie va începe școala, care va fi împărțită în cinci vacanțe.