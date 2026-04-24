Noi scumpiri în lanț! De la alimente la chirii, românii vor plăti mai mult dacă explodează euro pe fondul crizei politice: „Noi suntem ca pe Titanic în momentul de față”

O eventuală escaladare a tensiunilor politice și presiunea tot mai mare asupra cursului valutar ar putea alimenta un nou val de scumpiri în economie. Specialistul consultat de FANATIK avertizează că o creștere a euro s-ar transmite rapid în prețurile de consum, afectând de la alimente și bunuri importate până la chirii și costurile creditelor, cu impact direct asupra puterii de cumpărare a românilor.

Presiune tot mai mare pe cursul valutar în contextul instabilității politice

Criza politică își pune amprenta tot mai vizibil asupra buzunarelor românilor, căci în România legătura dintre politică și economie, după cum se știe, e una foarte strânsă. Deși moneda europeană e cotată în jurul valorii de 5,09 lei, stabilitatea de acum e susținută mai curând prin intervențiile uriașe ale autorităților centrale, iar aici menționăm în principal Banca Națională a României. Dincolo de criza politică internă, vorbim și de o situație complicată la nivel internațional (războiul din Iran e unul extrem de imprevizibil). Piețele financiare și investitorii reacționează, așadar, la orice semnal de dezechilibru.

Cât de mult mai poate interveni BNR pentru a ține în viață leul și a menține un curs valutar care să nu ne afecteze prea mult? Economiștii cred că cursul actual nu reflectă comportamentul pieței, ci e un efect al intervențiilor făcute de bancheri. Tocmai de aici încep îngrijorările.

Leul sub atenție! Stabilitate menținută cu intervenții tot mai costisitoare

Pe acest fundal, FANATIK a discutat cu analistul economic Adrian Negrescu, care explică faptul că ceea ce se observă în prezent în evoluția cursului nu surprinde în totalitate realitatea din piață și nici gradul de îngrijorare al investitorilor în raport cu situația economică a României în actualul context politic. „Cursul euro pe care îl vedem în prezent la Banca Națională a României nu reflectă neapărat în mod fidel realitatea din piața valutară și nivelul de îngrijorare al investitorilor cu privire la evoluția economică a României în actualul context politic.

În spatele acestei aparente stabilități, banca centrală a fost nevoită să intervină și, cel mai probabil, va continua să o facă, cheltuind sume importante de ordinul sutelor de milioane de euro pentru a apăra cursul de schimb și pentru a menține euro la un nivel relativ stabil în perioada următoare, acesta fiind, în fapt, principalul element de echilibru într-un context marcat de multiple incertitudini.

Datele publicate de Bloomberg arată că în luna martie banca centrală a utilizat aproape un miliard de euro pentru a susține stabilitatea cursului, ceea ce evidențiază amploarea intervențiilor din piață. În aceste condiții, există riscul ca, în actualul climat politic, costurile necesare pentru menținerea cursului în jurul nivelului de 5,1 lei să depășească, în următoarele luni, pragul de două miliarde de euro. Sume semnificative, care indică atât dificultatea menținerii echilibrului valutar, cât și gradul ridicat de prudență al investitorilor în raport cu parcursul de reformă al economiei românești în contextul crizei politice actuale”, ne-a precizat acesta.

Impact direct asupra prețurilor. Importurile, principalul canal de scumpire

În continuarea discuției cu FANATIK, analistul atrage atenția că evoluțiile din perioada următoare ar putea impune ajustări în strategia de politică monetară, cu . Orice modificare a cursului s-ar reflecta în lanț asupra prețurilor și costurilor de trai, având în vedere dependența ridicată de importuri: „Nu este exclus ca la un moment dat în orizontul următoarelor 30, poate chiar 45 de zile Banca Națională să-și schimbe politica și să treacă la o depreciere controlată a leului în tentativa de a-și păstra rezervele valutare și de a încerca să estompeze efectele negative ale deprecierii în cursul lui de schimb.

Să nu uităm că dacă euro va crește, tot ceea ce consumăm noi, de la produse alimentare, produse nealimentare, electorice, electrocaznice, îmbrăcăminte, tot ce aducem din import se va scumpi, pentru că din păcate ne le aducem cu euro. Iar dacă euro crește, toate aceste produse sunt mai scumpe. Nu mai vorbesc de servicii, mai ales de serviciile de telefonie mobilă care sunt raportate la cursul euro și care de asemenea se vor scumpi. Altfel spus, dacă cursul va crește, din păcate ne vom trezi cu un nou val de inflație care va erota și mai mult puterea de cumpărare”, a continuat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

ROBOR și IRCC sub presiune. Efect direct asupra ratelor și chiriilor

Mai departe, economistul a avertizat că prelungirea crizei politice ar putea avea efecte multiple asupra economiei, cu impact direct asupra populației și mediului de afaceri. Acesta a admis că la credite, în timp ce deprecierea cursului de schimb ar pune presiune suplimentară și pe costurile locuirii, inclusiv pe chiriile plătite de români. „Mi-e teamă că ROBOR-ul și IRCC-ul vor crește, din păcate în orizont următoarelor luni, dacă această criză politică se prelungește, iar investitorii vor începe să sancționeze financiar țara noastră. Dacă ROBOR-ul și IRCC-ul vor crește, astea înseamnă costuri mai mari cu ratele. Asta dincolo de faptul că și românii care stau în chirie vor plăti mai mult urmarea deprecierii cursului.

Deci există toate premizele ca această criză politică să ne afecteze puternic din perspectiva cheltuielilor lunare, cheltuielor obișnuite. Și de aceea este absolut necesar, este fundamental ca politicienii să rezolve această problemă mai repede, în așa fel încât impactul financiar a acestei crize să fie cât mai mic. Estimam zilele trecute că fiecare lună de criză economică ne poate aduce la pierderi financiare de aproximativ 5 miliarde de euro. Incluzând aici costurile din piața valutară, deprecierea acțiunilor de la Bursa de Valori București, neînceperea unor investiții inclusiv în zona privată și toate celelalte efecte legate de consum și de scăderea practica investițiilor din țara noastră”, a mai precizat economistul în contextul crizei politice din România.

Luna iunie, moment decisiv: „Este ca un cancer care, dacă nu îl tratezi cu citostatice în cât mai repede, riscă să se întindă în întreaga economie”

În opinia lui Negrescu, următoarele luni vor fi decisive, în special luna iunie, când agențiile de rating urmează să reevalueze situația economică a țării. El a subliniat că, dacă instabilitatea politică persistă până atunci, există riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk”, ceea ce ar însemna pierderea statutului de țară recomandată pentru investiții. O astfel de evoluție ar declanșa, potrivit lui, efecte economice severe, de la creșteri de taxe și scumpiri generalizate, până la posibile reduceri de salarii și măsuri dure de ajustare fiscală.

„Acestă criza politică riscă să reseteze practic întregul fundament de încredere pe care investitorii l-au arătat țării noastre, iar următoarele luni vor fi decisive din această perspectivă. Luna iunie va fi decisivă din perspectiva evoluției crizei politice, pentru că atunci vom vedea și agențiile de rating care vor evalua economia românească. Iar dacă vom fi și luna iunie în criză politică, mi-e teamă că vom intra în junk, vom deveni o țară nerecomandată investiților, iar acest lucru se va traduce din păcate într-un adevărat tsunami economic pentru fiecare dintre noi.

Creștere de taxe, o viață mai scumpă, reduceri de salarii, toate sub, bineînțeles, sub bagheta celor de la FMI, care nu vor mai întinde un colac de salvare din punct de vedere economic. Din păcate, criza asta politică este dăunătoare sănătății economice și este ca un cancer care, dacă nu îl tratezi cu citostatice în cât mai repede, riscă să se întindă în întreaga economie și să ne influențeze pe fiecare în parte în egală măsură”, a adaugă Negrescu, pentru FANATIK.

România, mai vulnerabilă decât alte state în fața instabilității politice

Economistul Adrian Negrescu crede că România reacționează mai puternic la instabilitatea politică decât alte țări din regiune, iar acest lucru se vede direct în economie. El a dat exemplul Bulgariei, care, deși a trecut prin mai multe runde de alegeri, a reușit să își păstreze stabilitatea economică, să atragă investiții, să țină inflația la un nivel scăzut și să avanseze spre zona euro. În schimb, în cazul României, legătura strânsă dintre deciziile politice și economie face ca orice perioadă de tensiune politică să se transforme rapid în probleme economice. Noi suntem ca pe Titanic în momentul de față. În imaginele celebre în care oamenii încearcă să se salveze în urma naufragiului și pe punte, sunt politicienii noștri care cântă de zor o arie electorală, e de părere Negrescu.

„Spre deosibile de bulgari, noi nu ne permitem să ne jucăm de a politica. Bulgarii au avut nenumărate runde de alegeri politice în ultima vreme, dar și-au păstrat fundamentele economice. Menținerea strictă a politicilor economice și fiscale a făcut ca Bulgaria, din punct de vedere economic, să intre în zona euro, să aibă inflație la 2%, poate chiar mai mică în următoarele luni, să aibă moneda euro și să atragă investiții.

Noi, din păcate, am legat prea mult decizia politică de situație economică, iar orice criză politică, din păcate, ne poate duce de la extaz la agonie, la agonie puternică. Noi suntem ca pe Titanic în momentul de față. În imaginele celebre în care oamenii încearcă să se salveze în urma naufragiului și pe punte, sunt politicienii noștri care cântă de zor arii electoral”, sunt concluziile emise de analistul economic despre tot contextul econonic în care se află România.