Noi secrete ies la iveală de la Palatul Buckingham. Meghan Markle ura să fie comparată cu Kate Middleton

Noi secrete ies la iveală din familia regală britanică. Kate Middleton și Meghan Markle ar fi două rivale, aceasta din urmă simțindu-se amenințată încă de la început de soția prințului William. Cele două ducese ar manifesta sentimente de invidie reciproce.

Rivalitate între Meghan Markle și Kate Middleton

Meghan Markle ar detesta să fie comparată cu Ducesa de Cambridge, este menționat în cartea ”Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, scrisă de Tom Bower. Autorul a dezvăluit că Ducesa de Sussex ar fi observat, încă de cum a pus piciorul în Palatul Buckingham, că Kate nu o agreează deloc.

”Niciun alt membru al familiei regale britanice nu s-a simțit vreodată mai stânjenit ca Meghan. Ducii de Cambridge n-au tratat-o cu recunoașterea și generozitatea cuvenite.

Mai mult, presupusa invidie a lui Kate Middleton era, de fapt, în oglindă, invidia lui Meghan Markle pe Ducesa de Cambridge, care emană calm, eleganță și chiar perfecțiune, fără să facă vreun efort anume”, scrie Tom Bower în cartea sa, potrivit

De asememenea, au mai fost mai multe speculații potrivit cărora Regina Elisabeta a II-a ar fi adorat-o mai mult pe Meghan Markle. Situația ar fi stârnit și mai multă invidie în sufletul lui Kate Middleton.

Meghan Markle, subiect controversat la Palatul Buckingham

Dincolo de toate acestea, încă de la începutul relației sale cu prințul Harry, Meghan Markle a stârnit controverse la Palatul Buckingham, în special pentru faptul că provine dintr-o familie de culoare.

În cele din urmă, Meghan Markle și prințul Harry au cedat. și au preferat să ducă o viață normală în SUA.

Meghan Markle și prințul Harry s-au mutat în California. Aici, Meghan are mulțimi de prieteni, dar și mama sa, Doria. Totuși, chiar dacă s-au depărtat de membrii Palatului Buckingham, cuplul a fost prezent

Ducele și Ducesa de Sussex au avut prima lor apariție în public, de când au renunțat la îndatoririle regale, implicit la rangul de ”seniori” ai Casei Regale britanice, prin asistarea la evenimentul care a marcat celebrarea celui mai longeviv monarh din lume.