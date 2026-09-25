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Gică Hagi (61 de ani) a mai încercat să aducă noutăți în lotul României pentru această acțiune, însă în mare parte el se va baza tot pe fotbaliștii cu care ne-am obișnuit în mandatele lui Edi Iordănescu și Mircea Lucescu. În acest context, Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român, a tras un semnal de alarmă cu privire la viitorul fotbalului românesc.

Ciprian Marica, discurs manifest înainte de Suedia – România. Care este marea problemă a lui Gică Hagi

Deși lumea se aștepta ca Gică Hagi să încerce să pună mai mulți fotbaliști tineri în valoare la naționala României, cu toții ne-am lovit de adevărul crunt, anume că fotbaliștii cu adevărat valoroși și cu potențial sunt greu de găsit, iar România pare că nu mai poate produce astfel de jucători. Prin urmare, Hagi merge la luptă cu același Nicolae Stanciu, cu același Andrei Burcă și cu același neobosit Nicușor Bancu, care de ani buni și-ar dori un rival pe post.

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Ciprian Marica a făcut o analiză a celor două formații și a ajuns la concluzia că suedezii, pe lângă că sunt mai buni la nivel individual, sunt mult mai tineri decât noi, lucru ce nu ar trebui să se întâmple atunci când vine vorba despre o națională fără mari rezultate.

„Știți ce mă neliniștește pe mine? Un lucru foarte important. În ciuda faptului că ei ne sunt net superiori nouă ca valoare individuală și ne bat la toate capitolele, Suedia promovează jucători tineri. Ei au o medie de vârstă de 26 de ani, iar noi de 28,4. Adică noi suntem și slabi, și bătrâni!

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Noi, în loc să promovăm tineri, să venim cu o națională tânără, noi venim cu niște jucători care sunt cam tot cei de la Mircea Lucescu. Ei și-au cam arătat limitele. Aici se pune problema. Nu vorbim că creștem jucători, că fotbalul românesc e pe plan ascendent? Nu ni se spune de la vârful Federației că totul e perfect, că suntem pe un drum bun? Păi, unde, e mă, perfectul ăla? Unde sunt tinerii care vin din spate? Unde sunt echipele noastre din cupele europene? Unde sunt vânzările de jucători care erau odată și umpleau vistieria clubului de bani?”, a declarat Ciprian Marica la

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Cum arată echipa de start a lui Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și care este media de vârstă a acesteia

FANATIK a anunțat încă de joi seară „Regele” va folosi un sistem 3-4-1-2, care pe faza de apărare se va transforma într-un 5-3-2, cu Rațiu și Bancu coborând în defensivă. Formula de start arată în felul următor: Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, Băluță, R. Marin, Bancu – Ianis Hagi – Man, L. Munteanu.

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După un simplu calcul în care am adunat vârstele fotbaliștilor și am împărțit suma la 11, rezultatul final a fost de 27.4, o medie de vârstă destul de înaintată, însă Într-adevăr, în această formulă de start nu se află nici fotbaliști cu vârste foarte înaintate, singurii ce depășesc 30 de ani fiind Răzvan Marin, cu 30, și Nicușor Bancu, cu 34, însă nu regăsim nici tinere talente de 18, 19 sau 20 de ani, așa cum se întâmplă la naționalele puternice, care scot fotbaliști pe bandă rulantă. Cel mai tânăr fotbalist român de pe teren va fi Andrei Coubiș, care va împlini 23 de ani în cantonamentul naționalei, pe 29 septembrie.