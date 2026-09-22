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Laurențiu Reghecampf revine pe banca lui FCSB, iar Gigi Mustață susține că numirea tehnicianului a fost dorită și de Peluza Nord. Liderul galeriei roș-albaștrilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a discutat personal cu Reghecampf înainte ca mutarea să fie anunțată și i-a transmis noului antrenor că trebuie să schimbe rapid atmosfera din vestiar.

Reghecampf, omul care trebuie să impună din nou regulile la FCSB: „Să facă curățenie totală în vestiar”

Liderul Peluzei Nord spune că Reghecampf a fost varianta susținută de galerie, iar discuțiile pentru revenirea tehnicianului la FCSB au început înainte ca informația să devină publică. Mustață consideră că primul obiectiv al antrenorului trebuie să fie restabilirea disciplinei în vestiar.

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„Știam de venirea lui Reghe, am discutat și înainte cu patronul. Am discutat chiar înainte să se știe de venirea lui, și-a dat acordul și am insistat mult la conducere să îl aducă. S-a întâmplat, acum îl așteptăm la echipă să mobilizeze jucătorii și să înceapă treaba. Din punctul meu de vedere, trebuie să facă curățenie totală în vestiar, iar apoi să organizeze foarte bine disciplina și absolut tot ce înseamnă respect, iar abia apoi să dăm drumul la treabă“, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mustață a explicat și . Liderul galeriei consideră că tehnicianul trebuie să stabilească reguli clare și să refacă unitatea grupului, amintind și modul în care acesta reușea să gestioneze relația cu jucătorii în primul mandat: „Trebuie să impună niște reguli în vestiar, cum era înainte, să-i numească. Reghe avea un talent. Cel mai mare dușman dacă era acolo, îl scotea a doua zi împreună cu familia la un grătar, ceva și îl făcea prieten. Asta trebuie la o echipă, ca toată lumea să fie prietenă cu toată lumea. În momentul în care ești prieten și în viața de zi cu zi, ești prieten și pe teren, iar lucrurile vor merge bine. Reghe este exact ce ar trebui aici“.

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Peluza Nord a făcut primul pas pentru revenirea lui Reghecampf la FCSB

și că el a fost cel care a luat legătura cu antrenorul pentru a afla dacă este dispus să revină la FCSB. Mustață a vorbit și despre momentul în care a luat legătura cu Reghecampf, imediat după victoria categorică obținută de FCSB în Bănie. Liderul galeriei spune că suporterii au rămas alături de echipă chiar și în perioada dificilă și așteaptă acum o schimbare sub comanda noului antrenor.

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„Aduceți-vă aminte că performanța pe care a făcut-o el aici e datorită disciplinii. A fost propunerea noastră, a Peluzei. Noi i-am spus domnului patron ce vrem, eu am luat legătura seara cu Laur, l-am întrebat dacă poate veni și mi-a confirmat că oricând pentru echipa asta vine și-și dă sufletul. A doua zi de dimineață m-a sunat patronul, i-am explicat ce vrem noi. Dânsul a înțeles, l-a sunat imediat pe Reghe, el a acceptat, iar la prânz voi ați anunțat ce și cum.

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L-am sunat pe Reghe imediat după meciul cu Craiova. Noi l-am pus antrenor. Gândiți-vă ce a fost în sufletele noastre. Am demonstrat, la 0-5, că suntem lângă ei. Am cântat, i-am aplaudat, am fost acolo pentru ei. Acum plecăm de la zero, această echipă să-și revină, Reghe să facă ce are de făcut, să le implanteze și jucătorilor ambiția lui, să simtă ce înseamnă o presiune curată“, a mai adăugat Mustață.

Mustață, încrezător că FCSB poate recupera terenul pierdut

Liderul Peluzei Nord consideră că situația din clasament nu exclude o revenire spectaculoasă a FCSB, amintind că echipa a recuperat în trecut un handicap important și a ajuns să câștige titlul. De asemenea, el a transmis că MM l-a informat că îl dorește pe Laurențiu Reghecampf din nou pe banca roș-albaștrilor.

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„S-au dus 10 etape, am fost la 16 puncte de prima clasată și tot am luat titlul, deci se poate orice în fotbal. Cine se aștepta că luăm 5-0 la Craiova? Chiar MM a insistat să vină Reghe, deci relația lor e foarte bună. MM mi-a dat mesaj că-l vor și ei pe Reghe, iar noi am fost de acord fără discuție“, a încheiat Mustață.