Noi tensiuni dezvăluite după Polonia – România 6-0: „S-au bălăcărit acolo. Asta i-a reproșat Burleanu!”

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Etapa a 3-a din Liga Națiunilor a venit pentru România cu un 0-6 în deplasare, contra Poloniei. Meciul a destabilizat și mai tare atmosfera din interiorul echipei naționale, iar membrii FRF s-ar fi contrat puternic.

Dezvăluiri tari după Polonia – România 6-0. Cu cine s-ar fi certat Răzvan Burleanu

După ce , Florin Prunea a revenit cu noi detalii despre partida de la Varșovia dintre Polonia și România. Fostul mare portar român susține că Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct, s-ar fi certat pe seama numirii lui Gică Hagi pe postul de selecționer la echipa națională.

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„Știi ce-am auzit? Că a fost o discuție după meci, seara, acolo, în care s-au bălăcărit și s-au certat Bodescu cu Burleanu. Burleanu i-a zis lui Bodescu: «Da, că m-am luat după tine să-l punem pe Hagi. M-am luat după voi cu Hagi al vostru, că uite în ce hal am ajuns!»”, a spus Florin Prunea, la

Decebal Rădulescu a contrazis varianta lui Florin Prunea

Decebal Rădulescu, de față în momentul afirmațiilor făcute de Florin Prunea în direct, a venit cu o altă variantă a episodului prezentat. „Eu știu altceva, faptul că Burleanu n-a spus nimănui ce vrea să facă și l-a pus pe Hagi selecționer. Și că e invers acum: «Nu ne-ai anunțat, ai luat-o pe cârca ta (n.r. că l-a pus pe Hagi selecționer) și uite ce se întâmplă acum. Că n-ai venit să ne spui și să luăm o decizie împreună»”, a susținut, în replică, jurnalistul.

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Cum a fost surprins președintele FRF Răzvan Burleanu după Polonia – România 6-0

Răzvan Burleanu și alaiul său de oficiali ai FRF au însoțit naționala României în deplasarea grea din Polonia, la fel ca cei aproximativ 300 de fani care s-au deplasat pentru a-i susține pe Gică Hagi și ai săi elevi în confruntarea de la Varșovia. Președintele FRF a fost însoțit de Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF, Radu Vișan, secretar general al FRF și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

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După scorul final înregistrat cu reprezentativa Poloniei, . Aceștia au fost surprinși în timp ce își puneau mâinile în cap în parcarea stadionului înainte de plecare.