Sport

Noi tensiuni dezvăluite după Polonia – România 6-0: „S-au bălăcărit acolo. Asta i-a reproșat Burleanu!”

Naționala României a suferit o adevărată umilință în deplasare cu Polonia, iar spiritele s-ar fi încins mai mult decât era cazul la Varșovia. Ce discuții ar fi avut loc între membrii FRF, de fapt.
Mihai Dragomir
05.10.2026 | 16:23
Noi tensiuni dezvaluite dupa Polonia Romania 60 Sau balacarit acolo Asta ia reprosat Burleanu
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Scandal între membrii FRF după Polonia - România 6-0? Dezvăluiri noi după meciul de la Varșovia. FOTO Mihai Antonio Vasile/ FANATIK.
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Etapa a 3-a din Liga Națiunilor a venit pentru România cu un 0-6 în deplasare, contra Poloniei. Meciul a destabilizat și mai tare atmosfera din interiorul echipei naționale, iar membrii FRF s-ar fi contrat puternic.

Dezvăluiri tari după Polonia – România 6-0. Cu cine s-ar fi certat Răzvan Burleanu

După ce lansase o premoniție sumbră înaintea meciului, Florin Prunea a revenit cu noi detalii despre partida de la Varșovia dintre Polonia și România. Fostul mare portar român susține că Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct, s-ar fi certat pe seama numirii lui Gică Hagi pe postul de selecționer la echipa națională.

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„Știi ce-am auzit? Că a fost o discuție după meci, seara, acolo, în care s-au bălăcărit și s-au certat Bodescu cu Burleanu. Burleanu i-a zis lui Bodescu: «Da, că m-am luat după tine să-l punem pe Hagi. M-am luat după voi cu Hagi al vostru, că uite în ce hal am ajuns!», a spus Florin Prunea, la iAMsport LIVE.

Decebal Rădulescu a contrazis varianta lui Florin Prunea

Decebal Rădulescu, de față în momentul afirmațiilor făcute de Florin Prunea în direct, a venit cu o altă variantă a episodului prezentat. „Eu știu altceva, faptul că Burleanu n-a spus nimănui ce vrea să facă și l-a pus pe Hagi selecționer. Și că e invers acum: «Nu ne-ai anunțat, ai luat-o pe cârca ta (n.r. că l-a pus pe Hagi selecționer) și uite ce se întâmplă acum. Că n-ai venit să ne spui și să luăm o decizie împreună»”, a susținut, în replică, jurnalistul.

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Cum a fost surprins președintele FRF Răzvan Burleanu după Polonia – România 6-0

Răzvan Burleanu și alaiul său de oficiali ai FRF au însoțit naționala României în deplasarea grea din Polonia, la fel ca cei aproximativ 300 de fani care s-au deplasat pentru a-i susține pe Gică Hagi și ai săi elevi în confruntarea de la Varșovia. Președintele FRF a fost însoțit de Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF, Radu Vișan, secretar general al FRF și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

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După scorul final înregistrat cu reprezentativa Poloniei, oficialii FRF au plecat „distruși” de la stadion. Aceștia au fost surprinși în timp ce își puneau mâinile în cap în parcarea stadionului înainte de plecare.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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