Noi transferuri la U Craiova! Cum i-a răspuns Mihai Rotaru puștiului cu mesajul viral afișat pe „Oblemenco”

Universitatea Craiova este pe primul loc în SuperLiga, după 4 victorii consecutive, și cu un pas în faza play-off din Conference League, după 3-0 cu Spartak Trnava. Iar seria excelentă a elevilor lui Mirel Rădoi i-a convins și pe fanii olteni, de la mic la mare. În special noile tranferuri au impresionat în Bănie.

Mihai Rotaru i-a dat un răspuns pe măsură puștiului care a afișat un banner cu mesaj viral la Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0

Astfel, un puști la partida Universitatea Craiova – Hermannsstadt 1-0. Băiatul a afișat un banner care a devenit repede viral printre fanii oltenilor: „Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri”, a fost mesajul băiatului.

Replica pe măsură a venit chiar de la Mihai Rotaru, care i-a transmis băiatului motivul pentru care nu se poate despărți de pixul care a asigurat semnăturile mai multor fotbaliști de valoare. Tocmai pentru că pentru Universitatea Craiova nu s-a închis perioada de transferuri, a explicat Rotaru puștiului. Mesaj care l-a făcut cu siguranță foarte fericit pe Mirel Rădoi.

Totuși, nici tânărul fan al oltenilor nu are deloc motive să fie dezamăgit. Nu se va alege cu un pix, dar primește din partea clubului un tricou al unuia dintre jucătorii transferați în această vară, ucraineanul Oleg Romanchuk. Pe care vor fi semnăturile tuturor fotbaliștilor din lotul lui Rădoi.

Modul inedit prin care Mihai Rotaru a anunțat noi transferuri la Universitatea Craiova: „Voi mai folosi pixul vara asta”

“Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi vara asta. Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el”, este mesajul semnat chiar de Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova se poate califica joi în faza play-off din Conference League, dar trebuie să apere în Slovacia avantajul de 3 goluri pe care l-a luat în manșa tur, după victoria clară cu Spartak Trnava.

De asemenea, oltenii și-ar putea continua parcursul excelent și în SuperLiga, unde vor înfrunta în următoarea etapă pe Csikszereda, în deplaare, partidă programată duminică, 17 august, de la 16:15. Duel pe care , așa cum a anunțat FANATIK.