Noi vouchere pentru pensionari, în 2025. Cine sunt cei care pot primi până la 3.000 de lei în plus la pensie

Vouchere pentru pensionari, în 2025. Cine vor fi beneficiarii

Pensionarii cu venituri mici vor primi vouchere de până la 3.000 de lei, în acest an, arată . Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu.

La ora actuală, reprezentanții instituțiilor discută cu privire la această măsură, pentru a analiza impactul financiar asupra bugetului de stat. Decizia va fi anunțată în următoarea perioadă, după adoptarea bugetului pe anul 2025.

Cel mai probabil, cei care ar putea beneficia de aceste vouchere sunt pensionarii cu indemnizații mai mici de 3.000 de lei. Este important de precizat că acest ajutor va fi acordat o singură dată.

„Cu privire la acele ajutoare punctuale, vă aduc aminte că lucrul acesta s-a mai întâmplat și in anul 2023, acele ajutoare One Off. Au țintit persoanele vulnerabile.

Vorbim despre niște tranșe de pensii de până la 2.000 – 3.000 de Lei, poate merge și mai sus, cu aceste ajutoare care se vor acorda în sumă fixă”, a declarat Daniel Baciu, conform sursei citate.

Ajutoarele financiare ar urma să fie acordate având în vedere lipsa indexării pensiilor cu 12,1%, care ar fi trebuit să se aplice din ianuarie 2025. Executivul a hotărât să înghețe veniturile prin adoptarea Ordonanței Trenuleț.

Schimbare importantă privind încărcarea cardurilor sociale

Totodată, în acest an s-a făcut o altă modificare importantă care afectează persoanele vulnerabile și pensionarii cu venituri mici. În 2025, cardurile sociale vor fi încărcate o dată la șase luni, cu 125 de lei.

Anul trecut, pensionarii au beneficiat de șase tranșe de câte 250 de lei. erau alimentate o dată la două luni.

Amintim că pensia minimă în țara noastră este de 1.281 de lei. Pensia medie este de circa 2.800 de lei. Datele Casei Naționale de Pensii arată că peste 1.7 milioane de vârstnici au venituri sub 2.000 de lei pe lună.