Noii fotbalişti ai Universității Craiova, impresionați de condiții și fani: „A fost wow să joc aici”

Competițiile interne sunt întrerupte de acțiunile echipelor naționale, însă jucătorii neconvocați sunt deja cu gândul la meciurile care vor urma în Liga 1.

Oltenii trag tare la antrenamente pentru a fi gata de derby-ul cu Dinamo, o echipă total schimbată în acest an, având în vedere mutările efectuate de acționarii spanioli. În ceea ce o privește pe Știința, finanțatorul Mihai Rotaru a investit în patru noi jucători în ultima zi a perioadei de mercato.

Transferurile Universității Craiova, anunţate în exclusivitate de FANATIK, au fost plăcut impresionați de condiții și fani, iar unul dintre jucătorii veniți de la Botoșani a declarat că a simțit o senzație unică atunci când a evoluat ca adversar pe „Ion Oblemenco”.

Transferurile Universității Craiova, impresionați de condiții și fani: „A fost wow să joc aici”

George Cîmpanu, Reagy Ofosu, Ivan Mamut și Mihai Căpățînă sunt jucătorii care au semnat cu Universitatea Craiova în ultima zi a perioadei de transferuri. Ei se alătură lui Marius Constantin, Paul Papp și Alexandru Tudorie, ceilalți fotbaliști transferați de olteni în această perioadă de transferuri.

Atacantul croat Ivan Mamut are misiunea dificilă de-al înlocui pe Elvir Koljic, accidendat grav în partida cu Politehnica Iași: „Sunt foarte fericit că am semnat cu echipa care este pe primul loc în această ligă a României, un club cu o istorie foarte mare și cu suporteri fanatici. Îmi doresc foarte mult să câștigăm campionatul,” a declarat jucătorul cotat la 650.000 de euro pentru site-ul oficial al clubului din Bănie.

Reagy Ofosu, 29 de ani, a impresionat în perioada petrecută la FC Botoșani, iar evoluțiile bune i-au adus transferul la Universitatea Craiova. Germanul a spus că fanii l-au asaltat cu mesaje și că este conștient de ceea ce înseamnă spiritul alb-albastru al „Campioanei unei mari iubiri”: „Înainte de toate, mă bucur că sunt aici, la un club foarte mare din România, cu o istorie foarte mare. Sunt fericit că staff-ul au arătat interes față de mine și sunt bucuros că am semnat. Vreau să ajut să ne îndeplinim obiectivul, câștigarea campionatului. A fost o primire foarte călduroasă din partea tuturor băieților, dar și a staff-ului și suporterilor. Am primit multe mesaje și este mai ușor pentru mine să mă adaptez repede, având în vedere primirea frumoasă.

Când am venit în România, toată lumea a spus despre Craiova că are fani fantastici. Prima dată când am jucat cu Botoșani aici, am simțit despre ce este vorba. Suporterii sunt incredibili, avem și un stadion foarte frumos. A fost „wow” să joc aici. Acum nu putem juca cu fani în tribune, dar dacă timpurile pe care le trăim se vor schimba, va fi o mare putere pentru noi să îi avem alături de noi și să luptăm pentru titlu,” a mai declarat Ofosu.

Vis împlinit pentru olteanul Căpățînă: „Am venit cu gânduri mărețe”

Născut în Slatina, fostul căpitan al formației FC Voluntari, Mihai Căpățînă, este foarte fericit că visul de a semna cu Știința a devenit realitate: „Personal, mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Visez la acest moment de când am debutat în Liga 1.”

„Am venit cu gânduri mărețe, așa cum își dorește toată lumea, să câștigăm titlul și Cupa României în acest an, pentru că Universitatea Craiova merită acest lucru, pentru ceea ce se întâmplă aici și pentru acești suporteri minunați pe care îi avem și chiar îmi doresc să reușim acest lucru.

Băieții m-au primit foarte bine, este un grup foarte bun aici, prietenos. M-au primit extraordinar, chiar nu mă așteptam. Antrenamentele sunt foarte bune, cu intensitate, iar grupul mă ajută să mă integrez cât mai repede.”