Noii jucători de la Rapid, prezenți pe stadion la meciul cu CFR Cluj!

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Noii jucători de la Rapid, Eric Ange Tape (17 ani) și Latif Ouedraogo (18 ani), au fost prezenți duminică seară pe stadionul din Giulești la Așadar, este mai mult decât evident că cele două mutări sunt deja rezolvate și astfel urmează ca cei doi tineri jucători africani să fie prezentați oficial în scurt timp. De asemenea, la această partidă a putut fi văzut și Antoine Baroan (26 de ani), atacantul francez revenit la Rapid după împrumutul în Portugalia, dar în continuare indisponibil din cauza accidentării grave suferite în urmă cu câteva luni.

Eric Ange Tape și Latif Ouedraogo, noii jucători de la Rapid, prezenți la meciul cu CFR Cluj

Latif Ouedraogo este un fundaș stânga originar din Burkina Faso, venit pentru a crea concurență pentru Robert Sălceanu în sensul înlocuirii lui Andrei Borza, plecat recent în Turcia, El este cotat în prezent de site-ul de specialitate Transfermarkt la un milion de euro și vine de la Genoa, celălalt club la care Dan Șucu este acționar majoritar.

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În ceea ce îl privește pe Eric Ange Tape, el este un mijlocaș ivorian care a fost luat de antrenorul Daniel Pancu în probe în această vară, inclusiv în cantonamentul din Austria. El a reușit să îl convingă pe tehnician, care i-a solicitat conducerii clubului să rezolve acest transfer. Ceea ce s-a și întâmplat,

„Are foarte multă forță, este un jucător tânăr, de viitor. Rapid nu are cum să piardă semnându-l, Rapid are doar de câștigat. Tape poate ajuta Rapidul și pe teren, dar ar fi și un jucător pe care se pot lua bani buni în viitor”, a fost descris Tape la momentul respectiv de către anumite persoane apropiate de Rapid. Ultima dată, mijlocașul a jucat pentru Olympic Sport Abobo din Coasta de Fildeș.

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Eric Ange Tape a impresionat deja pe toată lumea la Rapid

De asemenea, și fanii rapidiști l-au apreciat pe Eric Ange Tape după ce l-au văzut evoluând într-un meci amical din stagiul de pregătire. În acest sens, ei s-au exprimat atunci pe rețelele de socializare prin comentarii de genul: „E mult mai bun decât Hromada, care frânează mereu jocul”, „Cât costă rezilierea lui Hromada poate facem chetă”, „Sper să îl semnăm pe Tape mai ales că are doar 17 ani”, „Bubanja, Kamara și Tape sunt ce trebuie”.