Sport

Noii jucători de la Rapid, prezenți pe stadion la meciul cu CFR Cluj!

Noii jucători de la Rapid au fost prezenți pe stadionul din Giulești la meciul cu CFR Cluj de duminică seară! Cine sunt Eric Ange Tape și Latif Ouedraogo
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 22:12
Noii jucatori de la Rapid prezenti pe stadion la meciul cu CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Noii jucători de la Rapid, prezenți pe stadion la meciul cu CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
ADVERTISEMENT

Noii jucători de la Rapid, Eric Ange Tape (17 ani) și Latif Ouedraogo (18 ani), au fost prezenți duminică seară pe stadionul din Giulești la meciul cu CFR Cluj din etapa a treia a SuperLigii. Așadar, este mai mult decât evident că cele două mutări sunt deja rezolvate și astfel urmează ca cei doi tineri jucători africani să fie prezentați oficial în scurt timp. De asemenea, la această partidă a putut fi văzut și Antoine Baroan (26 de ani), atacantul francez revenit la Rapid după împrumutul în Portugalia, dar în continuare indisponibil din cauza accidentării grave suferite în urmă cu câteva luni.

Eric Ange Tape și Latif Ouedraogo, noii jucători de la Rapid, prezenți la meciul cu CFR Cluj

Latif Ouedraogo este un fundaș stânga originar din Burkina Faso, venit pentru a crea concurență pentru Robert Sălceanu în sensul înlocuirii lui Andrei Borza, plecat recent în Turcia, mutare anunțată la momentul respectiv în exclusivitate de FANATIK. El este cotat în prezent de site-ul de specialitate Transfermarkt la un milion de euro și vine de la Genoa, celălalt club la care Dan Șucu este acționar majoritar.

ADVERTISEMENT

În ceea ce îl privește pe Eric Ange Tape, el este un mijlocaș ivorian care a fost luat de antrenorul Daniel Pancu în probe în această vară, inclusiv în cantonamentul din Austria. El a reușit să îl convingă pe tehnician, care i-a solicitat conducerii clubului să rezolve acest transfer. Ceea ce s-a și întâmplat, după cum de asemenea FANATIK a informat în exclusivitate în urmă cu ceva timp. 

„Are foarte multă forță, este un jucător tânăr, de viitor. Rapid nu are cum să piardă semnându-l, Rapid are doar de câștigat. Tape poate ajuta Rapidul și pe teren, dar ar fi și un jucător pe care se pot lua bani buni în viitor”, a fost descris Tape la momentul respectiv de către anumite persoane apropiate de Rapid. Ultima dată, mijlocașul a jucat pentru Olympic Sport Abobo din Coasta de Fildeș.

ADVERTISEMENT
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Digi24.ro
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani

Eric Ange Tape a impresionat deja pe toată lumea la Rapid

De asemenea, și fanii rapidiști l-au apreciat pe Eric Ange Tape după ce l-au văzut evoluând într-un meci amical din stagiul de pregătire. În acest sens, ei s-au exprimat atunci pe rețelele de socializare prin comentarii de genul: „E mult mai bun decât Hromada, care frânează mereu jocul”, „Cât costă rezilierea lui Hromada poate facem chetă”, „Sper să îl semnăm pe Tape mai ales că are doar 17 ani”, „Bubanja, Kamara și Tape sunt ce trebuie”. 

ADVERTISEMENT
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de...
Digisport.ro
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de 26 de ani și totul s-a schimbat
Transferuri internaționale 2026, live blog. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter a...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter a semnat cu marea rivală Juventus!
CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia
Fanatik
CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia
Oficial! Plecare de la FCSB după umilința din Conference League! Prezentare spectaculoasă și...
Fanatik
Oficial! Plecare de la FCSB după umilința din Conference League! Prezentare spectaculoasă și posibil debut cu Ronaldo. Update
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Invitat de Banciu și Naum să comenteze Turul Franței, Călinescu l-a distrus pe...
iamsport.ro
Invitat de Banciu și Naum să comenteze Turul Franței, Călinescu l-a distrus pe Tucă în direct: 'Nu a mai existat punct de întoarcere de atunci!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!