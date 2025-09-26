Sport

„Noii Posh și Becks" și-au făcut apariția la Gala Balonului de Aur 2025. Cine este cuplul care le calcă pe urme lui David și Victoriei Beckham

Cine sunt, de fapt, „noii Posh și Becks”. Un cuplu care a făcut senzație la Gala Balonului de Aur 2025 este comparat cu faimoșii Victoria și David Beckham.
26.09.2025
Cine sunt „noii Posh și Becks”. Sursa foto: Instagram, Hepta

Gala Balonului de Aur 2025 a fost un eveniment surprinzător. Dincolo de premierea celui mai bun fotbalist, fanii au mai sesizat un aspect. Potrivit internauților, se pare că avem un nou cuplu „Posh și Becks”. Iată cine le calcă pe urme Victoriei și lui David Beckham!

Cine sunt noii Posh și Becks

La începutul anilor 2000, un cuplu făcea senzație la nivel mondial. Este vorba despre David Beckham și Victoria, cunoscută înainte de mariaj sub numele de Victoria Adams. Cei doi au fost ani la rând în vizorul publicului și au format unul dintre cele mai celebre cupluri din întreaga lume.

Ei bine, istoria pare că se repetă, iar acum avem de-a face cu un nou cuplu Posh și Becks. Este vorba despre căpitanul Lionesses, Leah Williamson și Miss USA, Elle Smith. Cuplul a atras toate privirile la Gala Balonului de Aur 2025, iar imaginile postate ulterior pe Instagram au fost asaltate de aprecieri și complimente.

Leah Williamson, în vârstă de 28 de ani și Elle Smith, în vârstă de 27 de ani, au avut o prezență impecabilă la eveniment. Ambele au strălucit și au emanat eleganță. Încrezătoare și zâmbitoare, cele două i-au cucerit pe toți, iar fanii nu s-au ferit să le numească „noii Posh și Becks”.

Cuplul este deja comparat cu iconicii Victoria și David Beckham, iar în mediul online, se pare că din ce în ce mai multe persoane au fost de acord cu această asociere. Inclusiv stilista celor două, Carlotta Constant, a spus pe Instagram că este „cel mai frumos cuplu văzut vreodată.”

noii posh și becks
Fanii deja le numesc pe cele două „noii Posh și Becks”. Sursa foto: Instagram

Elle Smith a câștigat Miss USA în 2021

Elle Smith, pe numele ei complet Ellen Elizabeth Smith, s-a născut în 1998, în Ohio. A studiat jurnalismul la Universitatea din Kentuchy, iar ulterior a lucrat ca reporter pentru postul de televiziune WHAS-TV din Louisville.

Elle Smith nu este doar o jurnalistă pricepută, ci se poate lăuda și cu o frumusețe aparte, fapt ce a ajutat-o să câștige mai multe competiții de profil. Elle Smith a câștigat Miss Kentuchy USA în 2021, iar câteva luni mai târziu, a fost încoronată Miss USA 2021.

La scurt timp după această reușită, Elle Smith a reprezentat Statele Unite ale Americii în cadrul concursului Miss Universe 2021. Competiția a avut loc în Israel, iar Elle a reușit să se claseze în Top 10. În prezent, partenera lui Leah Williamson lucrează ca jurnalistă.

Leah Williamson este un simbol al fotbalului feminin englez

Leah Williamson, partenera Ellei Smith, este unul dintre cele mai sonore nume din fotbalul feminin mondial. Williamson a ajuns în academia lui Arsenal la 9 ani, iar de-a lungul timpului, s-a antrenat pentru a deveni una dintre cele mai bune din domeniu.

Momentul care i-a schimbat radical cariera s-a petrecut în aprilie 2022, atunci când selecționerul Sarina Wiegman i-a încredințat banderola de căpitan al echipei naționale a Angliei. Decizia s-a dovedit una inspirată. Câteva luni mai târziu, Williamson a condus Lionesses spre victoria istorică de la EURO 2022, primul titlu european din istoria fotbalului feminin englez.

De când formează Leah Williamson și Elle Smith un cuplu

Leah Williamson și Elle Smith sunt destul de discrete când vine vorba de relația lor. Deși nu și-au declarat oficial statutul de iubite, ipostazele în care se afișează pe Instagram și nu numai nu mai lasă loc de interpretări. Potrivit presei internaționale, cele două formează un cuplu din 2024.

Una dintre primele lor apariții împreună în mediul online a fost în martie 2025. Atunci, Elle a postat un videoclip cu ea și Leah în vacanță, plutind pe o placă de paddle board pe mare. Din acel moment, aparițiile lui Leah pe Instagramul lui Elle au spulberat orice îndoială legată de faptul că ar forma un cuplu.

În mai 2025, Elle a publicat o fotografie în care Leah stătea pe genunchii ei, sărbătorind victoria Angliei cu 6-0 împotriva Portugaliei. La acea imagine, Leah a comentat: „Am reușit”.

Cum au devenit Victoria și David Beckham, cunoscuți sub apelativ de „Posh și Becks”, un simbol pentru lumea mondenă

Fără doar și poate, Victoria și David Beckham formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din toate timpurile. Cei doi au atras atenția încă de când erau la începuturile relației, dat fiind faptul că amândoi au fost celebri. Victoria, fostă Adams, a cântat în trupa Spice Girls, iar David Beckham făcea senzație pe terenul de fotbal.

Victoria și David Beckham au început să se întâlnească în 1997 și au devenit rapid unul dintre cele mai mediatizate cupluri. Presa a început să îi numească „Posh și Becks”, un nume deloc ales întâmplător.

Porecla „Posh” i-a fost atribuită Victoriei, care făcea parte la acea vreme din trupa Spice Girls. Victoria era cunoscută drept „Posh Spice” datorită locului unde a crescut din copilărie până la maturitate. Aceasta s-a născut la Princess Alexandra Hospital din Harlow, Marea Britanie. Victoria a crescut în Goffs Oak, o zonă considerată una „posh”, adică elegantă și înstărită, din Anglia.

Expresia „Posh și Becks” a fost inclusă în Collins Concise English Dictionary în anul 2001. Termenul „Posh și Becks” este folosit frecvent în diverse mijloace media, în special în titluri de articole și a devenit o expresie foarte cunoscută în cultura populară britanică.

