Noile achiziții ale lui Gigi Becali nu se tem de concurență. Radaslavescu: ”FCSB e Steaua”

Cei doi fotbaliști, al căror a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, au fost prezentați oficial la formația lui Nicolae Dică.

Concurența nu-i sperie pe jucătorii achiziționați de Gigi Becali

Proaspăt achiziționați de Gigi Becali, Eduard Radaslavescu și Radu Boboc au oferit primele declarații ca jucători la FCSB și au dezvăluit că nu se tem de concurență, mai ales că sunt obișnuiți cu presiunea de la formația condusă de Gică Hagi.

”E cel mai mare club din istoria fotbalului românesc și numai când auzi numele vii fără probleme. Nu e presiune, vin de la un club unde mereu e presiune, de la domnul Hagi, și sunt pregătit pentru această provocare. Domnul Hagi ne-a mulțumit și ne-a spus să mergem cu încredere, cu tupeu, să muncim mult să devenim cei mai buni.

Eu sunt stelist. FCSB e Steaua. Am fost la multe meciuri. Am făcut eforturi să vin la cât mai multe meciuri. Eu știam că sunt discuții în altă parte și eram puțin supărat pentru că nu voiam să ajung la alt club. Era vorba și de cluburi din străinătate, dar am vrut să vin aici, să joc pentru Steaua”, a spus Radaslavescu, într-o conferință de presă.

Boboc e de părere că a ajuns la momentul potrivit la FCSB

Fundașul Radu Boboc este de părere că atât el, cât și Radaslevescu se pot acomoda foarte repede la noua lor echipă, mai ales că îi cunosc pe majoritatea noilor coechipieri. Singura schimbare importantă este faptul că au ajuns la o formație cu mult mai mulți fani.

”E o provocare pentru noi, este cea mai mare echipă din România și până la urmă cred că putem face multe lucruri frumoase împreună. Visul oricărui jucător e să ajungă în grupele europene. Vrem să facem lucruri bune și în campionat și în toate competițiile.

Cred că am ajuns aici la momentul potrivit, am ajuns la maturitate, am strâns foarte multe meciuri și experiență la naționala de tineret și în campionat. Aici am găsit un grup bun, îi știam pe majoritatea.

Nu sunt mari schimbările, putem să ne adaptăm repede. Sigur suntem mai aproape de națională acum, iar dacă vom avea reușite vom ajunge acolo. Singurul lucru în plus este reprezentat de fani. Presiune era și la Farul, suntem pregătiți pentru orice”, a afirmat și Boboc.

Dică mai vrea un transfer

Antrenorul formației FCSB, Nicolae Dică, a dezvăluit că a avut deja discuții cu Eduard Radaslavescu și Radu Boboc, dar și cu . Tehnicianul speră ca FCSB să mai realizeze un transfer important în zilele următoare.

”Am vorbit cu ei acum înainte de antrenament, sunt pregătiţi. S-au antrenat normal la echipele de unde au venit. Nu este nicio problemă. Singurul Marco Dulca care a fost plecat două zile. Dar nu este o problemă.

Să sperăm că va veni şi al patrulea. Deocamdată nu este, aşteptăm. Sperăm să se facă şi al patrulea transfer în următoarele zile. Mai contează acum, vedem dacă e jucător român. Eu am spus că mi-l doresc, cu restul se ocupă conducerea”, a precizat Dică.