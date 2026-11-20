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Pescobar a deschis luna trecută cel mai nou restaurant al său, Piaţa de Peşte Fao 34, o combinaţie între o pescărie cu vitrină de pește proaspăt cu un restaurant unde preparatele alese sunt gătite pe loc. Despre noua atracţie gastronomică a Capitalei a vorbit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Cu 100 de lei, două persoane mănâncă peşte”

Dumitru Dragomir a fost unul dintre primii oaspeţi ai lui Pescobar, în noua sa locaţie. „Am fost și eu și am văzut. Nu există multe în Europa. Îți alegi peștele, în zece minute ți-l face. Sau îți alegi fructele de mare, că are fructe de mare vii! Vai, Dumnezeule, Doamne! Acum are cea mai tare fabrică din țară. Fabrică de preparat fructe de mare, pește și tot din Marea Neagră”, a povestit fostul deputat şi om de fotbal.

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Acesta a fost surprins de cât de mici sunt preţurile, în ciuda luxului din interior. „ , vrei să mănânci un storceag. Are un cazan mare de inox în care e făcut storceagul. Dai 25 de lei și mănânci. Iar la peşte, dacă nu bei nimic, două persoane mănâncă cu 100 de lei. Totul e proaspăt”, dă asigurări Mitică Dragomir.

Paradoxal, tocmai luxul este cel care sperie potenţialii clienţi, mulţi preferând să nu intre, crezând că preparatele sunt prea scumpe. „Lumea crede că e scump, că sunt preţuri mari, și de aia nu intră. Te impresionează numai bazinele alea de jur împrejur. Bazine cu crabi vii. Îți ia crabul de aici și îl bagă în apa fierbinte. Şi n-are numai un bazin, are 20. Lumea vede luxul de pe geam şi nu intră, fuge”, este de părere fostul şef al LPF.

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„Ca în pieţele de peşte din Madrid şi Hong Kong”

Dragomir cu faimoasele pieţe de peşte ale lumii. „E ca în piaţa de la Madrid sau piaţa de la Hong Kong. Dacă ați mai văzut așa ceva în România, să veniți să-mi spuneți și mie!”, a mai spus acesta.

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„Oracolul de la Bălceşti” a vorbit şi despre alte afaceri în care a investit Pescobar. „Acum are fabrică de rapane. Rapanele trebuie curățate, bibilite, fierte și după aia băgate în vid și comercializate. Foarte mare muncă. Numai el are așa fabrică. A cumpărat acum un hotel mai mic, a dat 1,2 milioane. A mai cumpărat unul la malul mării pe care a dat 7-800.000”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

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