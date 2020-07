Noile restricții anti-COVID, criticate de patronii din industria jocurilor de noroc: “I-a nenorocit! Statul va pierde 100 de milioane de euro!”. Exclusiv

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o serie de restricții după creșterea numărului de cazuri COVID-19 din țară. Printre normele care vor intra în vigoare se numără închiderea teraselor de la ora 23:00, în timp ce operatorii de jocuri de noroc nu vor putea să își desfășoară activitatea între 23:00 și 06:00.

Pentru industria jocurilor de noroc este o lovitură importantă, în condițiile în care 50% din activitatea lor se desfășura noaptea, în intervalul orar în care este acum interzis ca aceste spații să fie deschise.

FANATIK a stat de vorbă pe acest subiect cu Sorin Constantinescu, expert al industriei jocurilor de noroc, a declarat că operatorii economici din acest sector au fost șocați de această decizie și nu înțelege ce a stat la baza unei astfel de norme:

“I-a nenorocit pe toți! În pandemie au avut cu toții de suferit, acum au primit o nouă lovitură. 50% din activitatea lor se defășura noaptea. Nu înțeleg această decizie. La cazionuri este obligatoriu să porți mască, există panouri de plexiglas între aparate, există distanțare socială.

Ok, să spunem că nu ai destui agenți care să verifice. Dar există camere de luat vederi peste tot și se poate verifica foarte ușor. Am înțeles decizia referitor la terase. Am fost și eu la Mamaia în weekend și tinerii dansau pe mese și stăteau bot în bot că muzica era dată la maximum și nu se puteau auzi unii pe alții. Dar, în acest caz este altceva.

“Eu nu înțeleg, cei de la Comitetul de Situații de Urgență sunt experți în toate domeniile și iau deciziile așa?”

Va veni luna octombrie când operatorii vor trebuia să plătească taxele și impozitele. Nu vor avea de unde, vă spun sincer. Statul va pierde 100 de milioane de euro pentru că operatorii își vor face o altă firmă și vor funcționa bine mersi.

Eu nu înțeleg, cei de la Comitetul de Situații de Urgență sunt experți în toate domeniile și iau deciziile așa? Nu întreabă și ei pe cineva care se pricepe ce riscuri sunt dacă închid. Virusul se plimbă doar noaptea, după ora 23:00 prin cazinouri?

“Patronii din această industrie sunt disperați”

Vă spun sincer. De ieri îmi sună telefonul încontinuu pentru că patronii din această industrie sunt disperați. Nu știu ce să mai facă. Și totul se va răsfrânge și asupra statului, care va pierde o sumă importantă de bani, pe care s-ar putea să nu o mai recupereze niciodată”, a explicat Constantinescu pentru FANATIK.

Printre măsurile aprobate în cursul zilei de marți de CNSU se numără purtatul obligatoriu al măștii în spațiile deschise aglomerate, închiderea teraselor după ora 23:00, dar și interzicerea desfășurării jocurilor de noroc după ora 23:00.

