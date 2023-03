Noile tarife plafonate pentru polițele RCA au fost publicate. Cum se schimbă costurile pentru șoferi

Noile tarife plafonate pentru polițele RCA au fost publicate, iar acum șoferii își pot face alte calcule, în funcție de noile tarife anunțate de ASF. Concret ASF a decis plafonarea tarifelor polițelor RCA pentru următoarele șase luni.

Noile tarife plafonate pentru polițele RCA

Conform , principala modificare făcută de ASF e aceea că nu vor mai fi luate în calcul prețurile de la 1 martie 2022, ci cele de la 28 februarie 2023, cu 5% mai mari. În acest context, varianta nouă a proiectului păstrează plafonarea comisioanelor percepute de brokeri la maximum 8% din prima brută încasată.

”În privința tarifelor , acestea vor fi plafonate la prețul mediu al tarifelor de rent a car practicate de către reprezentanțele auto, potrivit Income Magazine”, mai transmite ASF. Important de ținut, mașinile nu mai pot fi închiriate pe o perioadă mai mare de 30 de zile, iar valoarea facturii care va fi emisă către asiguratori de service-uri nu poate depăși 25% din valoarea autoturismului nou.

Acest proiect va fi transmis Ministerului Finanțelor, după care va ajunge pe masa Executivului. Valentin Ionescu, directorul general al ASF, a explicat și în urmă cu mai multe săptămâni care sunt planurile Autorității de Supraveghere Financiară pe care o conduce.

cu un an de zile. Am avut discuţii cu principalele societăţi de asigurări ca pentru următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate în urmă cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi facă o poliţă RCA, Autoritatea va renunţa la taxa de 1% pe care o aplică asigurătorilor.

Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom înainta Ministerului de Finanţe. Vrem să avem stabilitate pe piaţa RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe piaţă”, declara Valentin Ionescu, în direct la Digi 24. Ministrul finanțelor Adrian Câciu cerea, la rândul său, mai multe soluții după blocajul Euroins.

”La acest moment, ASF va trebui să propună o serie de soluţii pentru toţi asiguraţii din piaţa de RCA din România, soluţii care pot cuprinde diverse căi de acţiune, pe de o parte pentru cei asiguraţi la compania care a fost sancţionată de către Autoritate deoarece este instituţia care reglementează şi monitorizează şi gestionează această piaţă, iar în funcţie de soluţiile propuse, pot să vă asigur că Guvernul va lua acele măsuri, cele mai bune măsuri, pentru că pot fi mai multe soluţii cu care să vină, astfel încât românii să fie protejaţi.

Toţi vedem că preţurile la aceste asigurări sunt extraordinar de mari şi cred că trebuie să venim cu o serie de soluţii care să conducă la o scădere a preţurilor pe piaţă, o diversificare a jucătorilor din zona aceasta şi mai mult decât atât poate o întărire a acestor reglementări pentru că nu este prima oară când România se confruntă cu această situaţie”, a transmis ministrul Câciu.

Prețurile polițelor RCA au ajuns la valori care nu mai pot fi suportate de șoferi, care ajung să scoată chiar mii de lei pe an din buzunare, într-un caz fericit. Falimentul din anii trecuți ai City Insurance sau blocajul Euroins din acest an, ar fi cauzate tocmai de o susținere artificială a prețurilor mici la polițele RCA, care nu este sustenabilă.