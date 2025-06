Noile transferuri ale Universității Craiova vor să suplinească plecarea lui Alexandru Mitriță: „Va fi greu”

Universitatea Craiova și-a prezentat oficial primele mutări pe piața transferurilor din mercato-ul de vară. Samuel Teles, Tudor Băluță și Alexandru Crețu au oferit primele declarații ca jucători ai „leilor din Bănie”.

Universitatea Craiova a făcut mișcări importante pe piața transferurilor după un nou sezon în care nu au pus mâna nici pe titlul de campioană și nici pe Cupa României. Mihai Rotaru a adus în Bănie atât jucători de viitor, precum Mihnea Rădulescu sau David Matei,

Cei trei au oferit primele declarații în fața presei și au promis oltenilor că vor încerca să-i facă uitată absența lui Mitriță, „E un sentiment special. Am plecat de mult timp de acasă, o să fie ciudat să mă obișnuiesc iar să am familia aproape. Sunt fericit să mă întorc acasă. Vreau să vin cu experiența acumulată și s-o aduc în slujba echipei pentru a ne îndeplini obiectivele. Muncim din greu, vreau să ne pregătim pentru startul sezonului și pentru meciurile din Conference League.

E o motivație foarte mare. E o responsabilitate foarte mare. Voi da tot ce am mai bun, Știu ce înseamnă echipa, știu că e presiune. Vreau să avem rezultate cât mai bune. Toți ne gândim la campionat. Știm de ce suntem aici, știm care sunt gândurile pentru sezonul viitor. Sunt fericit și motivat.

Trebuie să ne adaptăm după plecarea lui Mitriță, să jucăm folosind calitățile pe care cei de aici le au. Trebuie să suplinim plecarea lui. Îi urăm baftă, dar vrem să depășim rezultatele avute în trecut”, a declarat Tudor Băluță.

Samuel Teles, încântat de primele zile în Bănie

„Simt o energie pozitivă. Am venit de câteva zile și deja mă simt bine. Am cunoscut echipa, staff-ul, colegii. Știu istoria clubului, că e o echipă mare care mereu luptă pentru trofee. Așa va fi și anul acesta. Construim un nou grup, muncim pentru asta. Nu va fi ușor, dar vom încerca. Voi lupta să câștigăm. Nu au fost negocieri lungi, am discutat anumite aspecte, dar totul a mers ușor. E un club mare și e ușor să negociezi.

Mitriță e un jucător foarte bun, dar trebuie să găsim soluții pentru a fi competitivi. Mereu e greu când pleacă un jucător foarte bun”, a spus fostul fotbalist al Oțelului Galați.

Alexandru Crețu, transferul sezonului la Universitatea Craiova?

Alexandru Crețu este un fotbalist cu o experiență vastă. Mijlocașul de 33 de ani are peste 200 de meciuri jucate în prima ligă din România, dar și peste 100 de partide în campionatul Sloveniei, la Maribor și Olimpija Ljubljana. După ce a părăsit Universitatea Craiova, fotbalistul cu 7 prezențe la naționala României

„Nu pot să spun că sunt transferul sezonului. Sper ca echipa să primească jucători mai buni ca mine. Sunt sigur că vor veni jucători de mare valoare. M-am simțit iubit aici, am dat tot ce am avut mai bun pentru echipă și voi face din nou asta. Sper să mă ridic la același nivel la care am fost.

A fost foarte ușor să vin aici. Am ales orașul, echipa, suporterii. E prematur să vorbim despre titlu, dar muncim din greu. Sper să fim pregătiți când începe campionatul. Mitriță va fi greu de înlocuit, dar vom construi o echipă solidă și ne putem îndeplini obiectivele”, a spus Alexandru Crețu la conferința de presă.