Nominalizări Premiile Emmy 2022. Ce producții sunt favorite

Evenimentul care mai este cunoscut ca Oscarurile serialelor de televiziune a stabilit care sunt cele care intră în cursa pentru celebrele statuete. Casele de pariuri vorbesc deja de filmul cu cele mai multe nominalizări.

Premiile Emmy, nominalizări pentru 2022. Ce seriale sunt favorite

Premiile Emmy 2022 au stabilit că Succession are cele mai multe numiri de anul acesta. Mai exact, acesta conduce clasamentul și apare la 25 dintre categoriile ceremoniei care se desfășoară deja de 73 de ani.

ADVERTISEMENT

Mai exact, producția este despre lupta pentru putere între membrii unei familii influente din Statele Unite ale Americii. Aceștia complotează şi se sfâşie între ei, totul pentru bani, putere și politică. Serialul poate fi vizionat pe HBO.

Succession va concura anul acesta cu serialul sud-coreean de succes Squid Game de pe Netflix. Este prima producție în altă limbă decât engleza aflată în cursă la categoria emblematică a Premiilor Emmy 2022.

ADVERTISEMENT

Potricit , producția este urmată foarte aproape de Teo Lasso, o comedie dramatică care are două sezoane la activ. În această situație este vorba de 20 de nominalizări, serialul fiind urmat de The White Lotus.

Serialul prezintă povestea unui antrenor de fotbal american ce ajunge la o echipă engleză. Producția are două sezoane și va concura în special la Emmy 2022 cu The Marvelous Mrs. Maisel, Barry și Hacks.

ADVERTISEMENT

Nominalizări Premiile Emmy 2022

Serial – dramă: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession și Yellowjackets.

Serial – comedie: Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, What We Do in the Shadows.

ADVERTISEMENT

Miniserie: Dopesick, The Dropout, Inventing Anna, Pam & Tommy, The White Lotus.

Actor în rol principal într-un serial-dramă: Brian Cox, „Succession”, Lee Jung-jae, „Squid Game”, Bob Odenkirk, „Better Call Saul”, Adam Scott, „Severance”, Jeremy Strong, „Succession”

ADVERTISEMENT

Actriţă în rol principal într-un serial-dramă: Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), Reese Witherspoon (The Morning Show), Zendaya (Euphoria).

Actor în rol secundar într-un serial-dramă: Nicholas Braun (Succession), Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Park Hae-soo (Squid Game), Matthew Macfadyen (Succession), John Turturro (Severance), Christopher Walken (Severance), Oh Yeong-su (Squid Game).

Actriţă în rol secundar într-un serial-dramă: Patricia Arquette (Severance), Julia Garner (Ozark), Jung Ho-yeon (Squid Game), Christina Ricci (Yellowjackets), Rhea Seehorn (Better Call Saul), J. Smith-Cameron (Succession), Sarah Snook (Succession), Sydney Sweeney (Euphoria).

Actor în rol principal într-un serial-comedie: Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Nicholas Hoult (The Great), Steve Martin (Only Murders in the Building), Martin Short (Only Murders in the Building), Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Actriţă în rol principal într-un serial-comedie: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure), Jean Smart (Hacks).

Actor în rol secundar într-un serial-comedie: Anthony Carrigan (Barry), Brett Goldstein (Ted Lasso), Toheeb Jimoh (Ted Lasso), Nick Mohammed (Ted Lasso), Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), Tyler James Williams (Abbott Elementary), Henry Winkler (Barry), Bowen Yang (Saturday Night Live).

Actriţă în rol secundar într-un serial-comedie: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Hannah Einbinder (Hacks), Janelle James (Abbott Elementary), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Sarah Niles (Ted Lasso), Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary), Juno Temple (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Sebastian Stan, nominalizat la categoria actor principal într-o miniserie

Actor în rol principal într-o miniserie sau într-un film de televiziune: Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven), Oscar Isaac (Scenes from a Marriage), Michael Keaton (Dopesick), Himesh Patel (Station Eleven), Sebastian Stan (Pam & Tommy).

Actriţă în rol principal într-o miniserie sau într-un film de televiziune: Toni Collette (The Staircase), Julia Garner (Inventing Anna), Lily James (Pam & Tommy), Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story), Margaret Qualley (Maid), Amanda Seyfried (The Dropout).

Outstanding reality/competition series: The Amazing Race, Top Chef, RuPaul’s Drag Race, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, The Voice și Nailed It!

Outstanding variety talk series: Last Week Tonight With John Oliver, The Late Show With Stephen Colbert, Late Night With Seth Meyers, The Daily Show With Trevor Noah și Jimmy Kimmel Live!