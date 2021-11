Gala premiilor Oscar va avea loc în luna martie și se va supune regulilor pandemiei. Astfel, filme care au rulat foarte puțin în cinematografe sau au fost difuzate direct pe serviciile de streaming au șanse să câștige statueta de aur.

Organizatorii susțin că anul acesta este ultima dată când se va întâmpla așa ceva.

Cea de-a 94-a ceremonie a Premiilor Academiei, prezentată de Academia de Arte și Științe Cinematografice, va onora cele mai bune filme lansate de la 1 martie 2021. Gala va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles, pe 27 martie 2022.

Nominalizări la premiile Oscar 2022: Ce filme ar putea ajunge pe lista scurtă

“Dune”, este unul dintre filmele cu la mai multe categorii. Acesta a avut deja încasări la box office de 350 de milioane de dolari. “Dune” este un film SF, după romanele lui Frank Herbert. Din distribuție fac parte nume precum Zendaya, Timothee Chalamet sau Jason Momoa.

“Spencer” este un alt film favorit în cursa pentru un premiu. Este o producție UK/SUA în regia lui Pablo Larrain. Momentul surprins este Crăciunul din 1991 în familia britanică regală, atunci când prințesa Diana a decis să divorțeze. În rolul principal pe Kristen Stewart.

Un alt film care ar putea intra pe lista scurtă este “House of Gucci”, în regia lui Ridley Scott. Povestea familiei Gucci a fascinat milioane de oameni, iar Lady Gaga s-ar putea să fie nominalizată pentru Oscar.

În această peliculă cinefilii au putut să o vadă și pe Mădălina Ghenea.

Will Smith, revenire spectaculoasă

“King Richard” este o altă peliculă extrem de interesantă. Will Smith l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl și antrenorul jucătoarelor de tenis Serena și Venus.

Este pentru prima dată după 15 ani când un film care îl are în rolul principal pe Will Smith este nominalizat la Oscar. “King Richard” a fost regizat de Reinaldo Marcus Green.

“The Power of the Dog” a fost foarte apreciat de critici, fiind premiat și la festivalul de la Veneția. Este scris și regizat de Jane Campion, bazat pe romanul cu același nume din 1967 al lui Thomas Savage. Filmul îi are în distribuție pe Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons și Kodi Smit-McPhee.

“The Power of the Dog” a fost lansat și pe Netflix unde va putea să fie urmărit începând cu 1 decembrie.