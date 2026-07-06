Non c’è due senza tre! Efectul Balogun lovește ca un taifun în CM 2026. E incredibil ce au solicitat acum francezii de la FIFA

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Donald Trump a creat isterie după ce s-a implicat direct în anularea cartonașului roșu luat de Folarin Balogun în SUA – Bosnia 2-0, din 16-imi. Francezii vor să profite de acest lucru și au făcut o solicitare incredibilă la FIFA, chiar înaintea meciului cu Maroc din sferturile CM 2026.

Efectul Balogun: Franța vrea ca FIFA să anuleze un cartonaș galben luat de Olise

FIFA a creat un precedent incredibil din cauza că ca vedeta lui AS Monaco să poată juca împotriva Belgiei în optimi. După toată această situație, a venit rândul Franței să conteste deciziile de arbitraj și să cerea anularea unor cartonașe.

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Potrivit L’Équipe, citat de , Federația Franceză de Fotbal va face o solicitare către forul condus de Gianni Infantino pentru a anula cartonașul galben pe care l-a primit Michael Olise în victoria cu Paraguay, din optimi, scor 1-0. Superstarul lui Bayern Munchen a fost avertizat după un duel cu Matias Galarza Fonda, care s-a prăbușit, teatral, după un duel cu fotbalistul francez. Pe imagini se vede că Olise nu a provocat căderea jucătorului sud-americani și, cu toate acestea, a fost avertizat.

Din cauza acelui cartonaș galben, Michael Olise riscă să fie suspendat pentru o eventuală semifinală, dacă va mai fi avertizat și în sfertul de finală cu Maroc. este programat joi, 9 iulie, de la ora 23:00. Prin urmare, având în vedere cazul Balogun, francezii speră ca FIFA să aplice și în acest caz articolul 27 din regulament, care permitea anularea unor sancțiuni disciplinare.

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Ce prevede articolul 27, care l-a salvat pe Balogun de suspendare

Chiar dacă Mauricio Pochettino și toată delegația SUA s-au bucurat de victoria cu Bosnia & Herțegovina și de calificarea în optimi, întreaga atenție s-a concentrat pe eliminarea lui Balogun. Golgheterul Statelor Unite, cu 3 reușite la CM 2026, a primit roșu după o fază controversată, care semănat cu cea . În mod normal, Balogun trebuia să fie suspendat pentru meciul din optimi cu Belgia. Totuși, FIFA a surprins pe toată lumea și, cu doar 31 de ore înainte de Belgia – SUA, a anunțat printr-un comunicat oficial că jucătorul lui AS Monaco va putea juca luni la Seattle.

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FIFA a motivat această decizie invocând articolul 27 din Codul de Procedură Disciplinară și că i-a ridicat suspendarea lui Folarin Balogun, care va fi într-o perioadă de „probă” timp de un an. Comisia de Disciplină a FIFA precizat și că dacă timp de un an jucătorul va comite o nouă abatare de gravitate similară, asta ar însemna recidivă, și sancțiunea îi va fi aplicată instant. Concret, dacă Balogun va comite o abatere asemănătoare, suspendarea pentru eliminarea din meciul cu Bosnia va intra în vigoare și se va cumula cu sancțiunea pentru noua faptă. Până atunci, vedeta lui AS Monaco poate evolua fără nicio problemă împotriva Belgiei, deși, în mod normal, nu ar fi avut drept de joc.