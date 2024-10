“Nopţi nedormite, tremur, sunt cardiacă”. Mărturia mamei frizerului acuzat că a fabricat o parte din bomba care l-a ucis pe Ioan Crişan

Confuzia persistă în jurul cazului uciderii omului de afaceri Ioan Crişan, mai ales după ce principalii suspecţi ai anchetatorilor au fost lăsaţi liberi de judecători, fără niciun fel de restricţie.

“Mi-a spus plângând că nu a făcut nimic”

Familiile celor acuzaţi că au fost implicaţi în asasinat resping acuzaţiile, la fel cum şi fiica afaceristului ucis în explozie spune că nu a avut nicio legătură cu cele întâmplate în urmă cu trei ani şi jumătate.

ADVERTISEMENT

Martorul cheie al acuzării este un , acesta recunoscând că a ajutat la fabricarea unei părţi din bomba ce avea să-l ucidă pe Ioan Crişan.

O echipă de la a stat de vorbă cu familia frizerului,dar niciunul dintre cei chestionaţi nu crede că frizerul ar fi vinovat, considerând că acesta nu ştia în ce se implică.

ADVERTISEMENT

“Săracul de el, e distrus. Nu am făcut nimic, mi-a spus plângând. Nu am făcut nimic, Sergiu, crede-mă pe cuvânt! Şi eu am fost anchetat, patru ore m-au ţinut. Fel şi fel de întrebări. Erau patru persoane”, a declarat Sergiu Lind, fratele frizerului, pentru sursa citată.

“Nopţi nedormite, tremur, sunt cardiacă, medicamente. El e meşter de mic, dar nu era în stare să facă asta”, spune şi Ana Lind, mama celui acuzat că a confecţionat o parte din bomba care l-a ucis pe Ioan Crişan.

ADVERTISEMENT

Judecătorii de la Curtea de Apel nu au fost nici ei convinşi de probele adunate de procurori, astfel că joi seara, la 24 de ore după ce fiica omului de afaceri şi cei doi complici fuseseră săltaţi de acasă cu mascaţii .

Avocaţii apărării spun că procurorii au întocmit prost referatul de arestare preventivă, neavând suficiente, iar cele existente erau doar circumstanţiale, astfel că judecatorii Curţii de Apel nu au avut niciun temei pentru a-i aresta pe cei trei.

ADVERTISEMENT

Laura Crişan este acuzată de procurori de trei infracţiuni: instigare la omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive. Ei spun că fiica lui Ioan Crişan ar fi plătit 100.000 de euro pentru asasinarea tatălui său, dar avocatul femeii spune că era dreptul ei să extragă banii din bancă şi nu există dovezi că aceştia au ajuns la alte persoane.