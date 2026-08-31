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UTA Arad a dat lovitura în această etapă și , într-o partidă în care arădenii au arătat mult mai bine decât formația lui Marius Baciu. Deși FCSB a fost echipa considerată favorită înaintea partidei, Alexandru Meszar, finanțatorul grupării din Arad, susține că succesul nu l-a surprins deloc. Într-o intervenție în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul care conduce destinele clubului arădean a dezvăluit că se aștepta chiar la o victorie la pas și a nominalizat trei fotbaliști pe care îi consideră decisivi pentru revenirea echipei.

Alexandru Meszar, mesaj tranșant după 3-1 cu FCSB: „Normal că ne așteptam“

UTA a profitat din plin de forma slabă arătată de FCSB și a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului. Arădenii au înscris de trei ori și au avut momente în care diferența putea fi chiar mai mare. Partida s-a disputat la Târgoviște, FCSB fiind considerată gazdă, însă avantajul terenului nu a contat aproape deloc. UTA a controlat momente importante ale jocului și a plecat cu toate cele trei puncte.

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Pentru Alexandru Meszar, rezultatul nu reprezintă însă o surpriză. Finanțatorul echipei a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, că și că se aștepta ca victoria împotriva FCSB să vină.

„Sincer, da, ne-am așteptat să câștigăm la pas. Având în vedere că echipa noastră joacă foarte bine împotriva echipelor cu pretenții, chiar credeam. Anul trecut am încheiat în fața FCSB-ului, cu toate echipele din play-off cu excepția Rapidului au făcut patru sau șase puncte, deci mă așteptam să vină această victorie cu FCSB. Puteam să mai marcăm, dar păstrăm goluri și pentru echipele mai mici. Era normal să vină acest declic, pentru că avem un lot bun, omogen, un staff pe măsură, deci trebuia să vină victoria asta și sigur vor urma și altele în curând.

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Eu apreciez atitudinea, e factorul cel mai important și așteptat de publicul arădean. Dacă avem atitudine se iartă și înfrângerile. Au apărut, în sfârșit, cifrele în dreptul jucătorilor care au avut cifre anul trecut și anul acesta nu prea, mai exact Roman, Coman și Abdallah. Au avut cifre bune anul trecut, acum au așteptat-o pe FCSB ca să-și revină“, a declarat Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad.

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Roman, Coman și Abdallah, oamenii pe care Meszar îi laudă după FCSB – UTA 1-3

Dincolo de victoria cu FCSB, Alexandru Meszar a remarcat evoluțiile a trei dintre oamenii ofensivi ai UTA-ei. Finanțatorul arădenilor a indicat clar trei nume: Roman, Coman și Abdallah. Cei trei au avut cifre bune în sezonul precedent, însă începutul actualei stagiuni nu a fost la același nivel. Meciul cu FCSB a venit, însă, exact în momentul în care UTA avea nevoie ca acești jucători să-și regăsească eficiența.

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Finanțatorul arădenilor a vorbit și despre situația adversarei și despre discuțiile din ultima perioadă din jurul lotului FCSB. Chiar dacă formația lui Gigi Becali a avut probleme, Meszar nu consideră că acestea pot fi puse exclusiv pe seama absenței unor jucători.

„Având în vedere că au fost niște discuții cu plecări, rezilieri, pot spune că FCSB nu stă în doi-trei jucători. Are un lot valoros, nu putem spune că este slabă, indiferent cine joacă. Eu zic că noi am fost buni. Toți jucătorii de acolo sunt în partea de sus la nivelul valorii, nu poți spune că sunt slabi. Și până acum am fost buni, dar nu ne-a ieșit.

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Am avut răbdare, pentru că asta e și politica noastră. Cunoaștem cu cine lucrăm și nu intrăm în panică dacă nu ne iese câteva etape. Nu aveau cum să nu apară reultatele având în vedere că valoare și condiții sunt. De asemenea este și susținere din toate părțile“, a mai spus patronul Utei.