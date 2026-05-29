Norocul îi zâmbește Soranei Cîrstea! De la ce oră este programat azi meciul care o poate duce în optimi la Roland Garros

La ultimul sezon din cariera ei de jucătoare profesionistă, Sorana Cîrstea face furori pe terenul de tenis și are o șansă mare la turneul de Grand Slam de la Roland Garros
Catalin Oprea
29.05.2026 | 08:37
Sorana Cirstea are o șansă mare la Roland Garros
Sorana Cîrstea face un turneu excelent la Roland Garros, acolo unde participă pentru ultima dată în cariera ei. Românca, aflată pe locul 18 WTA, este calificată în turul al treilea, dar are o șansă mare de a ajunge mult mai sus.

Sorana Cîrstea joacă azi, după ora 14.00, la Roland Garros

Sorana o va înfrunta azi pe pe ocupanta locului 68 WTA, Solana Sierra, din Argentina, jucătoare pe care sportiva noastră a învins-o în singurul lor meci direct, anul trecut, la US Open, cu scorul de 7-5, 6-0. Solana e eliminat-o pe Jasmine Paolini, favorita numărul 13 și finalista din 2024, furnizând o mare surpriză.

Conform orarului zilei, meciul Cîrstea – Sierra a fost programat al doilea pe terenul numărul 14 din complexul de la Porte d’Auteuil. Se va juca după meciul Tirante vs Carreno-Busta, care va începe la ora 12. În mod normal, Sorana va juca după ora 14, ora României.

Românca are un culoar favorabil spre sferturi

Meciul cu Solana o poate duce în optimi, acolo unde surprizele de pe tabloul principal au creat un culoar favorabil româncei. Concret, dacă va trece de argentiniancă, Sorana Cîrstea o va înfrunta în optimi pe învingătoarea din duelul Xiyu Wang (25 de ani, 148 WTA) – Yuliia Starodubtseva (26 de ani, 55 WTA).

Și, în mod normal, va porni tot cu prima șansă, astfel că drumul spre sferturi se anunță mult mai ușor decât părea inițial. Acest lucru e cauzat de eliminarea prematură a Elenei Rybakina, din Kazahstan, cea care era favorită pe jumătatea de tablou a Soranei. În cazul în care va ajunge în sferturi, cea mai probabilă adversară a Soranei va fi una dintre Mirra Andreeva (8 WTA) și Karolina Muchova (10 WTA).

Tatăl Soranei este alături de ea la Roland Garros

Aflată la ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea a mărturisit că la Roland Garros are doi susținători de suflet. ”Tatăl meu e alături de mine și mă bucur că a putut să facă această călătorie. Muncește extrem de mult, de asta nu vine foarte des. M-am bucurat să-l am aici de la primul tur.

La fel și pe Marius Comănescu, antrenorul meu de suflet, am lucrat, cred, vreo patru ani și a fost antrenorul lui Adrian Cruciat, antrenorul meu din prezent. Pentru mine, domnul Marius este ca și familie și mă bucur că îl am aici, în boxă. Știe să mă liniștească din punct de vedere mental”, a afirmat Cîrstea pentru TVR.

 

