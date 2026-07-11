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Norvegia – Anglia, LIVE VIDEO în sferturile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Norvegia - Anglia, sferturi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
11.07.2026 | 17:00
Norvegia Anglia LIVE VIDEO in sferturile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Norvegia - Anglia, LIVE VIDEO în sferturi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Norvegia și Anglia se întâlnesc în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026, într-un duel care aduce față în față doi dintre cei mai prolifici atacanți ai fotbalului mondial, Erling Haaland și Harry Kane. Scandinavii sunt una dintre surprizele turneului, după eliminarea Braziliei, în timp ce englezii își continuă cursa spre primul titlu mondial după succesul din 1966.

Norvegia – Anglia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Norvegia
Anglia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Norvegia – Anglia

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Norvegia – Anglia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în sferturi

Norvegia a terminat pe locul doi în grupa I, în spatele Franței, cu care a pierdut 1-4 în ultima etapă. Anterior, Haaland și compania învinseseră 4-1 pe Irak și 3-2 pe Senegal. În șaisprezecimi, scandinavii au eliminat Coasta de Fildeș cu 2-1, iar în optimi au produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, învingând Brazilia tot cu 2-1. Erling Haaland a fost eroul calificării, marcând ambele goluri ale nordicilor.

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Anglia a ajuns în sferturile de finală neînvinsă. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a depășit faza grupelor după 4-2 cu Croația, 0-0 cu Ghana și 2-0 cu Panama. În șaisprezecimi, englezii au eliminat RD Congo, cu 2-1, după ce africanii deschiseseră scorul și au condus până spre finalul meciului. Apoi, în optimi, Anglia a câștigat unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului, 3-2 cu Mexic pe stadionul Azteca. Jude Bellingham a marcat de două ori, iar Harry Kane a înscris golul decisiv din penalty, într-o partidă disputată în inferioritate numerică pentru o mare parte din repriza secundă.

La ce oră se joacă Norvegia – Anglia și cine transmite la TV

Meciul Norvegia – Anglia este programat în noaptea de 11 spre 12 iulie, de la ora 00:00, și se va disputa la Miami, în Statele Unite. În România, meciul poate fi urmărit la tv pe Antena 1 și online pe platforma de streaming AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în semifinale

Câștigătoarea confruntării dintre Norvegia și Anglia va juca în semifinale cu învingătoarea ultimului sfert de finală, Argentina – Elveția / Columbia. Semifinala este programată pe 15 iulie, de la ora 22:00 a României, la Atlanta.

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Cote pariuri Norvegia – Anglia

Anglia e văzută ca favorită la calificarea în semifinale, în ciuda formei excelente arătate de Norvegia pe parcursul turneului. Diferența de valoare a loturilor și experiența englezilor la nivel internațional cântăresc greu. Însă prezența lui Haaland și eliminarea Braziliei fac din reprezentativa nordică o echipe ce nu trebuie subestimată, chiar dacă e la primul turneu final de la Euro 2000 încoace. Cotele SUPERBET pentru acest meci sunt: victorie Norvegia – 4,00, remiză – 3,70 și succes Anglia – 1,92.

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