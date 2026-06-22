Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Marți noapte, pe 23 iunie, Norvegia își poate asigura calificarea în faza eliminatorie, dacă învinge Senegalul. Scandinavii au înregistrat deja un succes clar în fața Irakului și ar fi ideal dacă ar închide calificarea înaintea meciului cu Franța din ultima etapă. De partea cealaltă, Senegal a pierdut cel mai greu meci din program, cu Franța. Mai are două partide, cele accesibile, pentru a spera la 16-imi.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|2
|Coreea de Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2▼
|Elveția
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Turcia
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|+4
|4
|2
|Japonia
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|3▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Egipt
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3▲
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4▼
|Noua Zeelandă
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|2▼
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3▲
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▼
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|3▼
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|10▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
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Norvegia, cu superstarul Erling Haaland vârf de lance, a învins cu 4-1 naționala Irakului în prima etapă a grupei I. Haaland, aflat la primul turneu final din carieră cu naționala, și-a arătat clasa din prima repriză, când a marcat de două ori. Hussein a punctat și el, între cele două reușite ale nervegianului pentru 2-1 la pauză. În cea de-a doua parte, Irakul a mai avut câteva ocazii bune, dar Norvegia a fost cea care a modificat tabela. De două ori, pentru un succes cu 4-1.
Senegalul a început foarte bine în fața Franței, una dintre forțele mondiale pretendente la trofeu. În prima repriză, marile ocazii au fost ale africanilor, dar s-a intrat la cabine cu 0-0. În repriza secundă, au început să iasă la rampă starurile europene. Primul a marcat Mbappe (66), din pasa lui Olise, iar Barcola (82) a dublat avantajul Franței. Mabye a redus din diferență în prelungiri (90+5) și, după doar un minut, Mbappe (90+6) a stabilit scorul final, 3-1 pentru Franța, cu un șut din afara careului.
Norvegia – Senegal se joacă la New York, pe stadionul New Jersey. Startul partidei e programat marți, 23 iunie, de la 03:00 (ora României). Iar iubitorii fotbalului pot vedea meciul la tv pe Antena 1.
Încă de la tragerea la sorți a grupelor, Norvegia – Senegal era considerat duelul pentru locul 2 în grupa I. Franța – favorită, Irak – outsider, iar Norvegia și Senegal de valori apropiate. Echilibru arată și cotele SUPERBET, cu 2,30 pentru „1”, 3,45 pentru „X” și 3,15 pentru „2”. Mașina de goluri Haaland rămâne principalul pericol pentru adversari, dar nici colegul lui din atac, Sorloth, nu trebuie ignorat.