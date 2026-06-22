Sport

Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Norvegia - Senegal, etapa 2, grupa I de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
22.06.2026 | 19:52
Norvegia Senegal LIVE VIDEO in grupa I de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Norvegia - Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Marți noapte, pe 23 iunie, Norvegia își poate asigura calificarea în faza eliminatorie, dacă învinge Senegalul. Scandinavii au înregistrat deja un succes clar în fața Irakului și ar fi ideal dacă ar închide calificarea înaintea meciului cu Franța din ultima etapă. De partea cealaltă, Senegal a pierdut cel mai greu meci din program, cu Franța. Mai are două partide, cele accesibile, pentru a spera la 16-imi.

Norvegia – Senegal LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Norvegia
Senegal

Clasament Grupa I

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Norvegia – Senegal

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Norvegia – Senegal LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Norvegia, cu superstarul Erling Haaland vârf de lance, a învins cu 4-1 naționala Irakului în prima etapă a grupei I. Haaland, aflat la primul turneu final din carieră cu naționala, și-a arătat clasa din prima repriză, când a marcat de două ori. Hussein a punctat și el, între cele două reușite ale nervegianului pentru 2-1 la pauză. În cea de-a doua parte, Irakul a mai avut câteva ocazii bune, dar Norvegia a fost cea care a modificat tabela. De două ori, pentru un succes cu 4-1.

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Senegalul a început foarte bine în fața Franței, una dintre forțele mondiale pretendente la trofeu. În prima repriză, marile ocazii au fost ale africanilor, dar s-a intrat la cabine cu 0-0. În repriza secundă, au început să iasă la rampă starurile europene. Primul a marcat Mbappe (66), din pasa lui Olise, iar Barcola (82) a dublat avantajul Franței. Mabye a redus din diferență în prelungiri (90+5) și, după doar un minut, Mbappe (90+6) a stabilit scorul final, 3-1 pentru Franța, cu un șut din afara careului.

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La ce oră se joacă Norvegia – Senegal și cine transmite la TV

Norvegia – Senegal se joacă la New York, pe stadionul New Jersey. Startul partidei e programat marți, 23 iunie, de la 03:00 (ora României). Iar iubitorii fotbalului pot vedea meciul la tv pe Antena 1.

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Cote pariuri Norvegia – Senegal

Încă de la tragerea la sorți a grupelor, Norvegia – Senegal era considerat duelul pentru locul 2 în grupa I. Franța – favorită, Irak – outsider, iar Norvegia și Senegal de valori apropiate. Echilibru arată și cotele SUPERBET, cu 2,30 pentru „1”, 3,45 pentru „X” și 3,15 pentru „2”. Mașina de goluri Haaland rămâne principalul pericol pentru adversari, dar nici colegul lui din atac, Sorloth, nu trebuie ignorat.

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