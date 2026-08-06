Norvegienii au trăit un adevărat șoc la Cluj! Ce a pățit Tromso la meciul cu CFR

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Dacă Universitatea Craiova s-a lovit de norvegienii de la Tromso au trăit o situație total opusă. Ultimul meci al lor din competiția internă a fost jucat la 12 grade Celsius, iar cel de la Cluj se va juca la 31 de grade!

Norvegienii au trăit un șoc atunci când au ajuns la Cluj. Temperaturi infernale comparate cu cele din Norvegia

În urma tragerilor la sorți, atât Universitatea Craiova, cât și CFR Cluj, au picat cu adversari nordici, care sunt obișnuiți să joace la temperaturi foarte joase. Ardelenii primesc vizita celor de la Tromso și ar putea profita de avantajul temperaturii.

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Chiar dacă nici fotbaliștii lui CFR Cluj nu pot fi la formă maximă pe o asemenea caniculă, totuși ei sunt mult mai obișnuiți cu astfel de temperaturi în această perioadă a anului, pe când jucătorii lui Tromso ar putea fi sufocați de o astfel de căldură. În timp ce la Tromso vor fi aproximativ 15 grade Celsius la ora meciului, la Cluj vor fi 31.

Tromso, performanță stelară la ultimul meci din campionat, disputat la 12 grade Celsius

În acest moment, Adversara lui CFR Cluj din Conference League ocupă poziția a treia în clasament, la 4 puncte de liderul Bodo/Glimt. La ultimul meci, Tromso a întâlnit-o pe una dintre pretendentele la retrogradare din acest sezon, Aalesund, și a marcat nu mai puțin de șase goluri.

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Acest lucru nu face decât să întărească faptul că norvegienii sunt mult mai periculoși într-un mediu propice lor. Acest lucru s-a observat și în dubla din Europa League, pierdută contra cehilor de la Hradec Kralove. Deși au pierdut în ambele manșe, meciul din Norvegia a fost dominat de la un capăt la altul și doar neșansa a făcut ca scandinavii să nu scoată un rezultat pozitiv. Ajunși în Cehia, aceștia au început bine și au deschis scorul, dar au pierdut cu 1-3 în cele din urmă. Meciul respectiv s-a jucat la o temperatură de aproximativ 30 de grade Celsius, iar căldura a fost, cu siguranță, un factor important în revenirea câștigătoarei Cupei Cehiei.