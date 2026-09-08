Sport

Nota lui Cristi Chivu după 1-2 cu Real Madrid! Italienii, reacție categorică: „Acesta a fost punctul slab al lui Inter”

Inter Milano a pierdut în deplasarea de la Real Madrid, scor 1-2, însă echipa lui Cristian Chivu a arătat bine. Practic, meciul a fost pierdut de erorile individuale ale lui Yann Bisseck și Martinez.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 00:37
Nota lui Cristi Chivu dupa 12 cu Real Madrid Italienii reactie categorica Acesta a fost punctul slab al lui Inter
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Cristi Chivu a pierdut cu Real Madrid
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Presa din Italia a analizat pe larg această partidă, cum era de așteptat. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport sau Tuttomercato nu au fost prea duri cu fotbaliștii lui Inter, nici cu antrenorul Chivu.

Ce spune presa din Italia despre Cristi Chivu și înfrângerea lui Inter pe Santiago Bernabeu?

Așadar, Gazzetta dello Sport a oferit un verdict general favorabil lui Chivu: Inter a jucat mai bine, dar a pierdut singură meciul prin două erori uriașe.Echipa lui Chivu a fost mai bună din punct de vedere al jocului. Inter a făcut jocul, cel puțin în prima repriză, dar victoria a fost a lui Mourinho”, au remarcat jurnaliștii italieni, remarcând cum Real Madrid „a profitat de două greșeli, exploatând punctul slab al lui Chivu: construcția prin centru și viteza”. Singurul moment în care antrenorul român este criticat, pentru că i-a permis lui Mourinho să exploateze slăbiciunea Interului de la centrul terenului.

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Reacția din Gazzetta IT
Reacția din Gazzetta IT

Jurnalistul Francesco Pietrella de la Gazzetta remarcă un singur lucru și scrie că lângă lângă cantonamentul lui Inter se află singura statuie europeană dedicată Diavolului, la 666 de metri altitudine, apoi glumește și dă vina pe înfrângere pe divinitate. Cu toate acestea, lui Cristian Chivu îi este reamintit că echipa sa a primit gol în trei din ultimele patru meciuri, astfel că „Diavolul nu are nicio vină” în această situație.

Tuttomercato Web i-a dat nota 6 lui Cristi Chivu și l-a lăudat pentru curajul avut împotriva lui Real Madrid

Cât despre Tuttomercato, jurnaliștii de aici consideră că Inter a dominat partida și a plecat învinsă cu capul sus: „Un început puternic, un meci dominat în anumite momente.” La fel ca și colegii lor de la Gazzetta, cei de la Tuttomercato subliniază că Inter a pierdut meciul pe mâna ei, cu două „cadouri incredibile”. Una peste alta, concluzia e că Inter a dominat partida de pe Bernabeu.

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De altfel, jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb sunt și cei care au acordat primele note jucătorilor lui Inter, dar și lui Cristi Chivu. Paradoxal, gafeurul Bisseck a primit nota 7, în timp ce portarul Josep Martinez a primit 4.5. Cristi Chivu a primit, în schimb, nota 6, o notă care poate fi considerată acceptabilă.

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„Inter a mers la Madrid pentru a face jocul și, în anumite momente, a dominat autoritar. Chivu a avut însă echipa în mână și foarte conștientă de propria valoare”, remarcând faptul că Inter a revenit după pauză fără să fie intimidată de ocaziile Realului și „a răspuns lovitură cu lovitură”. Concluzia italienilor: „Va exista timp pentru cinism și pentru a obține puncte, dar, între timp, ia acasă o anumită doză de conștientizare a propriei forțe.”

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Notele acordate jucătorilor lui Inter
Notele acordate jucătorilor lui Inter
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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