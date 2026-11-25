CE TREBUIE SĂ ȘTII Nota primită de Cristian Chivu după Inter – Stuttgart 2-0

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După o primă repriză fără goluri, Interul lui Cristian Chivu a reușit să spargă gheața în minutul 57, prin Petar Sucic, din lovitură de la 11 metri. Emoții au fost risipite de starul argentinian Lautaro Martinez, în minutul 74, la doar cinci minute după ce intrase pe teren în locul lui Marcus Thuram.

Nota primită de Cristian Chivu după Inter – Stuttgart 2-0

Chivu a primit nota 7 în fața arțăgoasei echipe germane! Antrenorul român a fost apreciat pentru modul în care a gestionat partida, deși nu a avut la dispoziție toate piesele pe care și le-ar fi dorit.

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„Lipsit de un veritabil regizor de joc, îi acordă în continuare încredere lui Sucic pe acea poziție și speră ca Thuram să fi lăsat cu adevărat în urmă oboseala. În prima repriză, Inter joacă mai bine și ar fi meritat mai mult (Barella a lovit bara în mod spectaculos, iar două ocazii uriașe au fost ratate), apoi, în repriza secundă, fructifică la maximum șansele și profită de schimbarea cursului evenimentelor.

Intrat pe teren, Lautaro îi răsplătește încrederea cu golul care aduce liniște. Gestionează bine resursele și trece de un adversar incomod”, a scris .

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Cristian Chivu a primit tot nota 7 și din partea celor de la „Tutto Mercato Web”, care au evidențiat puterea de metamorfoză a jucătorilor după un : „Chivu demonstrează că știe să reacționeze atunci când este sub presiune. Într-o situație delicată, după un start dezamăgitor în Champions League și remiza, 4-4 (n.r. – cu Atalanta, în Serie A), care a stârnit din nou critici la adresa defensivei, obține maximum posibil: 3 puncte și un meci fără gol primit. Iar dacă Inter nu oferă spectacol, asta contează mai puțin. Sunt necesare și astfel de victorii”, a notat .