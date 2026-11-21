ADVERTISEMENT

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a pierdut dramatic împotriva lui Real Madrid, pe ”Santiago Bernabeu”, în etapa 13 din La Liga, 1-2. Trupa lui Claudio Giraldez a deschis scorul, în minutul 6, grație reușitei lui Pablo Duran. ”Galacticii” au restabilit egalitatea, în minutul 66, prin reușita lui Jude Bellingham, și și-au adjudecat toate cele trei puncte prin reușita lui Carlos Espi, din minutul 85.

Ionuț Radu a pierdut dramatic pe ”Santiago Bernabeu”

Antrenorul lui Celta Vigo, , deși fotbalistul a refuzat participarea în acțiunea naționalei României din această lună. Pe parcursul partidei de pe ”Santiago Bernabeu”, decizia tehnicianului iberic s-a dovedit a fi una inspirată, iar cifrele de la finalul partidei au confirmat asta.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a avut de lucru împotriva ocupantei locului 2 din La Liga. Jucătorii lui Jose Mourinho au expediat șase șuturi pe spațiul porții. Goalkeeper-ul lui Celta Vigo a apărat patru dintre acestea și a fost învins de Jude Bellingham și Carlos Espi. Pe parcursul duelului, internaționalul român a boxat un balon înalt venit în careul său și a avut un procent scăzut al paselor reușite: 42% (11 din 26).

Un moment critic al partidei a avut loc în minutul 39. Atunci, Real Madrid a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar cel desemnat să execute a fost Kylian Mbappe. Vârful francez a fost pus față în față cu Ionuț Radu și a cedat în fața presiunii. Deși portarul român a plonjat în colțul stâng al porții, decarul ”cocoșilor galici” a tras peste bara transversală.

ADVERTISEMENT

6.8 este nota primită de Ionuț Radu pentru prestația din Real Madrid – Celta Vigo 2-1, conform

Ce a scris presa din Spania după Real Madrid – Celta Vigo 2-1

Jurnaliștii iberici au urmărit cu atenție duelul de pe ”Santiago Bernabeu”. La finalul duelului, ce a adus pe Real Madrid la egalitate de puncte față de liderul Barcelona, publicația a titrat: ”Espi intră la timp pentru a salva pe Real Madrid”. Aceștia au descris golul marcat de fotbalistul ”galacticilor”, lăsând de înțeles că Ionuț Radu a făcut tot ce putea pentru a bloca acțiunea.

ADVERTISEMENT

”Centrare superbă a lui Vinicius în inima careului mare, Espí trimite mingea cu capul și Radu o apără, dar mingea revine din nou la Espí, care trebuie doar să o plaseze în poartă”, au continuat jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

De asemenea, jurnaliștii de la l-au prezentat pe Carlos Espi drept salvatorul lui Real Madrid: ”Espí vine din nou în salvarea lui Madrid”. Aceștia au continuat: ”Echipa lui Mourinho, care părea foarte lipsită de strălucire, a revenit în urma unei echipe puternice, Celta Vigo, obținându-și a noua victorie consecutivă grație contribuțiilor celor de la rezerve”.

Celta Vigo luptă pe două fronturi

În urma egalului neașteptat de pe ”Santiago Bernabeu”, echipa lui Ionuț Radu a ajuns la 14 puncte obținute în 13 partide, ocupând locul 12. Astfel, diferența dintre , echipa aflată pe prima poziție retrogradabilă este de trei puncte. Totuși, ”broaștele” pot recupera diferența de puncte, luni, 23 noiembrie, la capătul partidei cu Elche.

ADVERTISEMENT

Pentru trupa de pe Estadio Balaidos, urmează duelul din runda a cincea a fazei principale din Europa League, joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, contra lui Bournemouth, pe teren propriu. Trei zile mai târziu, echipa lui Ionuț Radu revine în La Liga, unde va primi vizita lui Villareal, pe Estadio Balaidos.