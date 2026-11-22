ADVERTISEMENT

Levadiakos, echipa lui Octavian Popescu și Adrian Șut, a terminat la egalitate duelul, de pe stadionul ”Lambros Katsonis”, din etapa cu numărul 12 al SuperLigii Greciei, contra lui Atromitos, 1-1. Trupa din Levadia rămâne pe locul 12 în clasament, cu doar două echipe aflate în spatele său: Atromitos (7 puncte) și Volos (0 puncte).

Adrian Șut și Octavian Popescu au primit note dezamăgitoare după Levadiakos – Atromitos 1-1

Elias Charalambous a pregătit atent duelul împotriva contra-candidatei din lupta pentru salvarea de la retrogradare, Atromitos. Tehnicianul cipriot a decis să îi titularizeze pe ambii jucători din lot alături de care a colaborat și la FCSB: Octavian Popescu și Adrian Șut. Totuși, prestațiile celor doi nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, fiind printre cele mai slabe din întregul prim ”11” al gazdelor.

ADVERTISEMENT

a atins balonul de 32 de ori pe parcursul duelului cu Atromitos. Octavian Popescu a încercat de patru ori să treacă de adversarii săi prin dribling, însă în numai două cazuri a avut câștig de cauză. ”Tricolorul” a creat probleme la nivelul construcției pentru Levadiakos, pierzând de 11 ori posesia. Mai mult, pe fază ofensivă nu s-a remarcat deloc. Popescu nu a expediat niciun șut spre poarta oaspeților.

6.6 este nota primită de Octavian Popescu pentru prestația din Levadiakos – Atromitos 1-1, conform

Tot din primul minut a intrat în joc și mijlocașul Adrian Șut. Acesta a fost mobil pe parcursul partidei, fiind activ atât în centrul terenului, cât și pe flancuri. a arătat siguranță cu balonul la picior, reușind 16 pase corecte din 19 executate. În cele 28 de atingeri ale balonului, a pierdut de numai trei ori posesia și a avut o centrare reușită din tot atâtea încercări. Pentru meciul din etapa 12 a SuperLigii Greciei, Adrian Șut a fost notat cu 6.5, potrivit aceluiași site.

ADVERTISEMENT

Șut și Popescu au fost sub media echipei

Cifrele celor doi români se află sub media echipei. Flashscore arată că numai doi titulari au primit note mai slabe decât Adrian Șut și Octavian Popescu. Este vorba despre fundașul central Georgios Kornezos (6.1) și mijlocașul Georgios Nikas (6.3). Per total, media notelor obținute de elevii lui Elias Charalambous este 6,9.

ADVERTISEMENT

Cel mai apreciat jucător al lui Levadiakos a fost colegul din atac al lui Octavian Popescu. Este vorba despre nigerianul Moses David Cobnan, care a marcat singurul gol al gazdelor în partida cu Atromitos. De asemenea, comparând cu cifrele jucătorilor adverși, vârful african a fost, de departe, cel mai bun om al partidei. Nota obținută de Cobnan este 8.7, în timp ce cel mai bun jucător al oaspeților a fost notat cu 7,9 (Juan Perea).