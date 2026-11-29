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Udinese a învins pe Fiorentina cu 1-0, unicul gol al meciului fiind înscris de Sandi Lovric (‘8). Presa din Italia, în special ziarele apropiate de Fiorentina, nu au fost blânde cu Radu Drăgușin, considerând că fundașul român putea face mai multe la golul primit de echipa sa.

Radu Drăgușin, printre cei mai slabi pe teren în Udinese – Fiorentina 1-0

De exsemplu, Firenze Viola Supersport, publicație locală din Florența, i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 4. „Depășit adesea, la golul lui Lovric a fost ieșit din poziție”, au remarcat jurnaliștii italieni. De altfel, senzația generală e că Drăgușin putea face mai multe la gol, fiind surprins în centrul careului de pătrunderea jucătorului de la Udinese.

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Fiorentina News a fost puțin mai îngăduitoare cu Drăgușin, însă românul a primit, în nota echipei, un punctaj redus. „Pentru Lovric pare cel mai simplu lucru din lume să se strecoare între el și Ranieri și să-l învingă pe De Gea”, au scris italienii, după care i-au acordat nota 5.

Firenze Viola i-a acordat lui Drăgușin nota 4,5, românul fiind considerat printre cei mai slabi jucători de pe teren. „ încă de la început, iar Lovric a profitat. Faptul că De Gea a limitat proporțiile scorului spune multe despre prestația sa”, au scris jurnaliștii italieni.

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CalcioNews24 a fost mult mai îngăduitoare și i-a acordat lui Drăgușin nota 5,5

CalcioNews24 a fost mult mai îngăduitoare și i-a acordat lui Drăgușin nota 5,5, la fel ca și lui Ranieri și Jimenez. Publicațiile externe, care nu sunt implicate emoțional în rezultatele obținute de Fiorentina, au acordat în general note mai mari tuturor jucătorilor.

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Flashscore 6.4 și Fotmob 6.7. Trebuie menționat că mai toți jucătorii Fiorentinei au primit note între 6 și 7, în timp ce majoritatea fotbaliștilor lui Udinese au avut note între 7 și 8 (omul meciului Lovric).