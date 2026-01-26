Nota pe care Cristi Balaj i-a dat-o lui Marian Barbu după FCSB – CFR 1-4. Îl poate depăși pe Istvan Kovacs?

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a câștigat categoric meciul cu FCSB de duminică seara, cu scorul de 4-1, iar Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, este de părere că centralul Marian Barbu a făcut o partidă foarte bună. Acesta nu a atras atenția asupra sa și ar fi primit un calificativ impresionant dacă fostul președinte de la CFR ar fi fost observator de joc.

Marian Barbu, lăudat pentru felul în care a arbitrat FCSB – CFR Cluj 1-4. Analiza lui Cristi Balaj

Marian Barbu a fost delegat la cel mai tare duel al etapei din SuperLiga României. Arbitrul s-a aflat la centru la partida FCSB – CFR Cluj, câștigată clar de ardeleni, scor 4-1. Jocul nu a fost însă unul ușor. Au fost mai multe momente tensionate.

lucru explicat și de fostul arbitru român Cristi Balaj. Oficialul a gestionat exemplar momentele mai tensionate și a aplicat regulamentul. Cu ajutorul VAR, a anulat un gol înscris neregulamentar de ardeleni.

„A arbitrat bine. (N.r. Dacă erai observator, ce notă i-ai fi dat?) 8,4. Este o notă bună, pentru cunoscători. A fost atent la decizii. Trebuie să fii atent cum gestionezi situația jucătorilor accidentați, mai ales când curge sânge. Se prelungește jocul cu minutele aferente la final. Trebuie să aibă grijă să nu fie iritat. Ceasul este la arbitru. A făcut un meci bun. A fost acel gol anulat cu VAR, sistem apărut tocmai pentru astfel de situații. Era greu de văzut dacă Sinyan a atins sau nu mingea cu mâna. Când e diferență mare de scor, nu prea se mai vorbește despre arbitraj”, a explicat Cristi Balaj.

Poate Marian Barbu să îl depășească pe Isvan Kovacs? Ce spune Cristi Balaj

Mai mult, fostul președinte de la CFR Cluj este de părere că Marian Barbu are o creștere impresionantă și ar putea deveni unul dintre arbitrii cu nume din fotbalul românesc. E , considerat drept unul dintre centralii de elită din fotbalul mondial.

„E greu să îl depășească pe Kovacs. Nu a arbitrat meciurile grele din campionat. Când o să primească partide tari, derby-uri, o să fie pusă diferit lupa pe el. Este în creștere. Ca să devii numărul 1, trebuie să te uiți cine e lângă tine. Este arbitrul cu cea mai mare creștere. E o surpriză plăcută”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.