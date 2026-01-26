Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nota pe care Cristi Balaj i-a dat-o lui Marian Barbu după FCSB – CFR 1-4. Îl poate depăși pe Istvan Kovacs?

CFR Cluj a învins-o clar pe FCSB, scor 4-1, iar Cristi Balaj a lăudat prestația arbitrului Marian Barbu, considerându-l într-o creștere impresionantă și unul dintre cei mai promițători centrali din SuperLiga României.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 10:54
Nota pe care Cristi Balaj ia dato lui Marian Barbu dupa FCSB CFR 14 Il poate depasi pe Istvan Kovacs
EXCLUSIV FANATIK
Poate Marian Barbu să îl depășească pe Isvan Kovacs? Ce spune Cristi Balaj
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a câștigat categoric meciul cu FCSB de duminică seara, cu scorul de 4-1, iar Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, este de părere că centralul Marian Barbu a făcut o partidă foarte bună. Acesta nu a atras atenția asupra sa și ar fi primit un calificativ impresionant dacă fostul președinte de la CFR ar fi fost observator de joc.

Marian Barbu, lăudat pentru felul în care a arbitrat FCSB – CFR Cluj 1-4. Analiza lui Cristi Balaj

Marian Barbu a fost delegat la cel mai tare duel al etapei din SuperLiga României. Arbitrul s-a aflat la centru la partida FCSB – CFR Cluj, câștigată clar de ardeleni, scor 4-1. Jocul nu a fost însă unul ușor. Au fost mai multe momente tensionate.

ADVERTISEMENT

Per total, Marian Barbu a făcut un meci foarte bun, lucru explicat și de fostul arbitru român Cristi Balaj. Oficialul a gestionat exemplar momentele mai tensionate și a aplicat regulamentul. Cu ajutorul VAR, a anulat un gol înscris neregulamentar de ardeleni.

„A arbitrat bine. (N.r. Dacă erai observator, ce notă i-ai fi dat?) 8,4. Este o notă bună, pentru cunoscători. A fost atent la decizii. Trebuie să fii atent cum gestionezi situația jucătorilor accidentați, mai ales când curge sânge. Se prelungește jocul cu minutele aferente la final. Trebuie să aibă grijă să nu fie iritat. Ceasul este la arbitru. A făcut un meci bun. A fost acel gol anulat cu VAR, sistem apărut tocmai pentru astfel de situații. Era greu de văzut dacă Sinyan a atins sau nu mingea cu mâna. Când e diferență mare de scor, nu prea se mai vorbește despre arbitraj”, a explicat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din...
Digi24.ro
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod

Poate Marian Barbu să îl depășească pe Isvan Kovacs? Ce spune Cristi Balaj

Mai mult, fostul președinte de la CFR Cluj este de părere că Marian Barbu are o creștere impresionantă și ar putea deveni unul dintre arbitrii cu nume din fotbalul românesc. Este greu totuși să îl depășească pe Istvan Kovacs, considerat drept unul dintre centralii de elită din fotbalul mondial.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul...
Digisport.ro
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă

„E greu să îl depășească pe Kovacs. Nu a arbitrat meciurile grele din campionat. Când o să primească partide tari, derby-uri, o să fie pusă diferit lupa pe el. Este în creștere. Ca să devii numărul 1, trebuie să te uiți cine e lângă tine. Este arbitrul cu cea mai mare creștere. E o surpriză plăcută”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – CFR Cluj
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E...
Fanatik
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din...
Fanatik
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mircea Lucescu sau Cornel Dinu? Fostul jucător de la Dinamo a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mircea Lucescu sau Cornel Dinu? Fostul jucător de la Dinamo a dat verdictul: 'O marionetă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!