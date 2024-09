Nota pe care președintele Viorel Moldovan i-a dat-o lui Marius Șumudică după primele 2 meciuri la Rapid

Rapid pare că își revine odată cu preluarea de către Marius Șumudică. Tehnicianul român a bifat deja două meciuri pe banca echipei bucureștene. Președintele Viorel Moldovan i-a acordat o notă antrenorului.

Viorel Moldovan i-a dat notă lui Marius Șumudică după primele 2 meciuri la Rapid

În cele două meciuri pe care le-a bifat ca antrenor la Rapid, și

Viorel Moldovan a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Marius Șumudică și felul în care a arătat echipa. Președintele giuleștenilor i-a acordat o notă antrenorului.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, l-a întrebat pe oficialul echipei: „Dacă am fi la școală, pe o scară de la 1 la 10, ce notă merită Șumudică pentru aceste două etape?”.

Răspunsul lui Viorel Moldovan a venit imediat: „8”, completând ulterior cu vorbele moderatorului: „Ok, să-i dăm 8,5!”, a spus Viorel Moldovan la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat Marius Șumudică rezultatul din Bănie

Deși Rapid a deschis scorul prin Braun, giuleștenii au fost egalați chiar înaintea pauzei după ce Alexandru Mitriță a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri. Repriza secundă a fost dominată în mare măsură de olteni.

Marius Șumudică a vorbit la finalul partidei, declarând că: „Nu am pierdut, ceea ce este important. 4 puncte în două deplasări grele; din acest punct de vedere, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de rezultat, dar nu de joc. Încă nu avem curaj, se vede că putem face mai mult. Nu ținem de minge, trebuie să avem mai mult curaj.

Trebuie să înțelegem că trebuie să trecem peste această barieră. Nici nu mai am voce. Nu se poate. Am controlat jocul timp de 20-25 de minute, am marcat golul și apoi ne-am retras.

Asta înseamnă o echipă care vrea să conserve rezultatul. Eu nu vreau asta, va trebui să transform această mentalitate”, a spus tehnicianul Rapidului după remiza cu Universitatea Craiova.

