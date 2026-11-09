Nota pe care Sorin Cârțu i-a dat-o lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Exclusiv

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Filipe Coelho (46 de ani) este antrenorul care a realizat „tripla” în ultimele luni pe banca celor de la Universitatea Craiova. Portughezul a adus „eventul” în Bănie – SuperLiga și Cupa României – apoi a cucerit și Supercupa. Acum, echipa din Bănie evoluează în grupa de Conference League, unde e în cărți pentru o calificare în fazele superioare. Sorin Cârțu a spus ce notă merită tehnicianul lusitan pentru munca sa depusă în Bănie.

Sorin Cârțu îi dă o notă foarte mare lui Filipe Coelho pentru munca sa de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova nu a reușit să câștige, în etapa a 15-a din SuperLiga, ultima a turului sezonului regular, pe terenul celor de la CFR Cluj. S-a încheiat cu un scor alb, 0-0, însă rezultatul a fost suficient pentru ca oltenii lui Filipe Coelho (46 de ani) să urce pe locul 1 în campionat. Dincolo, echipa lui Marius Șumudică (55 de ani), în ciuda marilor probleme cu care se confruntă, ocupă locul 9, imediat în spatele celor de la FCSB.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a avut loc o dezbatere legată de în toată această „avalanșă” de performanțe de la Craiova. Unele voci, cum ar fi cea a lui Vivi Răchită (56 de ani), spun că meritele revin în principal conducerii manageriale, adică lui Mihai Rotaru, Mario Felgueiras, dar și fostului antrenor Mirel Rădoi. Nu aceeași părere o are și legenda din Bănie, Sorin Cârțu (70 de ani).

În aceeași emisiune de la FANATIK, președintele de onoare al „Științei” a spus: „Cum să nu aibă merite și Filipe Coelho? Are merite mari. El este cu tot ceea ce înseamnă strategie pentru echipă, pentru jocul echipei. Modul în care ne-am prezentat în această primă jumătate a campionatului, în Europa, toate meciurile internaționale… Suntem în grafic cu toate. Totul e aproape perfect. (n.r. Coelho aproape perfect?) Da, mi se pare normal. Ce poți să pretinzi mai mulți?”.

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Întrebat ce notă i-ar da lui Filipe Coelho pe o scară de la 1 la 10, după evoluțiile Craiovei în campionat, Cupa României și Conference League, Cârțu spune: „Acum, la momentul acesta, ar merita între 9 și 10. Să zicem un -10. Suntem pe locul 1, suntem bine în Europa...”. Referindu-se la sincopele din debutul sezonului, cu Levski, Dinamo sau Ararat, legenda din Bănie a spus: „Sunt și astfel de momente în timpul unui sezon. Dar nu pierde doar el acolo. Toată lumea pierde, toată lumea câștigă”.

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Care e secretul performanțelor de la U Craiova: „E un tot unitar care funcționează super”

, iar în Europa pentru a ieși din grupa de Conference League. Sorin Cârțu dezvăluie secretul din spatele formei echipei lui Coelho: „Este un tot unitar care a funcționat super. Cel puțin până acum funcționează la calitate maximă. Anul trecut s-au luat trei trofee (n.r. SuperLiga, Cupa României și Supercupa). Acum suntem în grafic pentru toate trofeele puse în joc. Suntem la jumătatea drumului și suntem pe locul 1 în campionat”, adaugă „Sorinaccio”.

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Cârțu le mai transmite criticilor lui Coelho să ia în considerare și programul aglomerat al Universității Craiova în ultimele săptămâni. Acesta spune că echipa din Bănie a jucat 9 meciuri, în care a avut 6 victorii și 3 remize. „Să ne uităm prin ce momente au trecut jucătorii noștri. Joacă din 3 în 3 zile. Calupul ăsta de 9 meciuri… ați văzut, că au fost 6 victorii și 3 meciuri egale, cu Getafe, Voluntari și CFR Cluj. În afară de meciul cu spaniolii, la toate meciurile au intrat ca echipă favorită. Nu e ușor. E o presiune”.