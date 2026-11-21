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Rayo Vallecano a pierdut, sâmbătă, 21 noiembrie, pe Estadio Vallecas, în etapa cu numărul 13 din La Liga, împotriva Valenciei, 0-1. Trupa din Madrid a pornit din postura de favorită, dar pare că toate calculele au fost date peste cap, iar a participat la eșecul neașteptat împotriva ”liliecilor”.

Andrei Rațiu a fost titular în eșecul cu Valencia

Antrenorul lui Rayo Vallecano, Benat San Jose, l-a introdus în joc pe fundașul român încă din primul minut. Andrei Rațiu și compania au blocat cu succes atacurile trupei din Valencia, dar finalul primei reprize a adus momentul nedorit. În minutul 41, o lovitură de colț executată în centrul careului a ajuns în dreptul lui Jose Manuel Copete. Fotbalistul a lovit balonul cu capul și l-a trimis spre colțul drept al porții, reușind să marcheze singurul gol al meciului.

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Andrei Rațiu, integralist în partidă, și nici colegii săi de echipă nu au putut schimba soarta duelului contra Valenciei. Pe plan personal, ”tricolorul” a avut o prestație mediocră. Andrei Rațiu a contribuit la trei faze defensive și a reușit două interceptări. De asemenea, a recuperat un balon în flancul drept. Pe parcursul partidei, a fost întrecut o singură dată prin dribling.

Pe plan ofensiv, fundașul român a atins de 75 de ori balonul în înfrângerea contra Valenciei. Dintre cele trei driblinguri încercate, niciunul nu a avut succes. Mai mult, a câștigat doar un singur duel la nivelul solului. O rată dezastruoasă a avut și din punct de vedere al centrărilor: Dintre cele 11 încercări, niciuna nu a ajuns la destinatarul dorit.

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6.6 este nota primită de Andrei Rațiu, potrivit

Andrei Rațiu a gafat în meciul decisiv al României cu Bosnia

Gică Hagi i-a oferit credit fundașului de la Rayo Vallecano în . ”Tricolorii” au deschis rapid scorul, prin Daniel Bîrligea, dar finalul primei părți a adus egalarea. În minutul 44, o centrare trimisă pentru Tahirovic, a fost interceptată de Andrei Rațiu, în preajma punctului cu var.

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Fundașul român a deviat eronat balonul, iar acesta a ajuns în piciorul bosniacului, care l-a învins pe Otto Hindrich. Naționala condusă de Sergej Barbarez și-a adjudecat toate cele trei puncte spre finalul partidei, prin reușita lui Esmir Bajraktrevic, din minutul 82. În urma rezultatului, ”tricolorii” au încheiat grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc:

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