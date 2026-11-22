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. Elevii lui Cristi Chivu a scăpat victoria printre degete, în prelungiri, când Franck Kessie a restabilit egalitatea din penalty. În urma rezultatului, diferența dintre ”nerazzurri” și liderul campionatului, Lazio, s-a mărit la 3 puncte.

Presa din Italia a reacționat după ce Inter a ratat victoria cu Atalanta în prelungiri

Jurnaliștii din Peninsulă au urmărit cu interes duelul prin care puteau păstra doar o lungime distanță de Lazio. Totuși, aceștia au rămas cu un gust amar la finalul partidei de la Bergamo. Publicația de casă a echipei de pe ”Giuseppe Meazza”, , a titrat: ”Un meci nebun, aruncat pe fereastră de echipa lui Chivu”.

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Publicația clubului din Milano a apreciat combativitatea de care a dat dovadă Atalanta pe parcursul întregii partide. Despre echipa lui Cristi Chivu, a subliniat aceeași lipsă de conservare a rezultatului de care a dat dovadă pe parcursul acestui sezon. Mai mult, au folosit o declarație dată de tehnicianul român, înaintea partidei, pentru a reflecta situația echipei.

”Atalanta lui Maurizio Sarri a dat totul într-un meci plin de curaj și caracter, fără a ceda definitiv, în ciuda faptului că a fost condusă de trei ori cu două goluri în fața unei echipe ca Inter, care nu putea decât să se învinovățească pentru că «se joacă cu focul», așa cum a avertizat chiar Cristian Chivu”, au scris jurnaliștii de la .

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Cristi Chivu, notă modestă după thrillerul de la Bergamo

Inter a condus în partida de pe Atleti Azzurri d’Italia timp de aproximativ 75 de minute, însă acest lucru nu a fost îndeajuns pentru a pleca cu toate cele trei puncte acasă. Astfel, modul în care Chivu a gestionat duelul a fost criticat intens de jurnaliștii de la FCInterNews. Aceștia i-au oferit o notă modestă tehnicianului român și cred că principala problemă a lui Inter este compartimentul defensiv

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”Un meci greu de înțeles. Ceea ce rămâne este profunda dezamăgire provocată de faptul că Inter a aruncat pe fereastră două puncte care păreau deja asigurate, mai ales după penalty-ul care putea duce scorul la 4-2. În schimb, Inter repetă greșelile și momentele de amnezie defensivă”.

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