Nota primită de Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1. “Un eșec groaznic. Acolo s-a făcut diferența”

Inter a pierdut în fața lui AC Milan, scor 0-1, într-o partidă desfășurată în etapa a 12-a din Serie A. În urma eșecului, echipa lui Cristi Chivu a coborât pe locul 4, fiind la trei puncte distanță de AS Roma, noul lider din Serie A. Pentru antrenorul român, acesta a fost al treilea meci important pierdut din actuala campanie, după eșecurile cu Juventus și Napoli.

Cum l-a “trădat” Hakan Çalhanoğlu pe Cristi Chivu

AC Milan a deschis scorul prin Christian Pulisic, în minutul 54. Inter a avut șansa să revină pe tabelă, însă Hakan Çalhanoğlu, pe care , a ratat un penalty, în minutul 74. Potrivit jurnaliștilor de la , care l-au notat pe Cristi Chivu cu 6, “nerazzurrii” au jucat bine și au avut cele mai mari ocazii.

Inter a avut 64% posesie și 20 de șuturi spre poarta lui AC Milan (șase cadrate). În schimb, “diavolul”, mult mai pragmatic și eficient, a avut doar șapte șuturi (trei cadrate).

Unde a câștigat AC Milan partida cu Inter

Inter News consideră drept unul “groaznic” și arată cum a reușit să impună “diavolul”, în condițiile în care echipa lui Cristi Chivu a avut cele mai mari ocazii.

“În cele din urmă, diferența pe teren s-a făcut la portari. Unul a făcut greșeli, în timp ce celălalt a scos o ploaie de ocazii și s-a luptat și cu înjurăturile din tribună. Inter a jucat mai bine, a creat mai mult, a lovit bara de două ori, a ratat un penalty, dar în final a plecat de pe teren învinsă, mult sub așteptările sale.

S-au văzut unele minusuri, mai ales în prima repriză, când Inter a controlat jocul, dar i-a lipsit inițiativa. Antrenorul l-a făcut pe Lautaro să fie confuz în momentul în care a decis să-l scoată de pe teren. Pe final l-a băgat chiar și pe Diouf, dar seara era deja stricată. Un eșec groaznic”, a scris Inter News.

De asemenea, l-a notat pe Cristi Chivu tot cu 6. “Primul lui derby pe banca lui Inter. A ales să nu schimbe radical jocul echipei. Din nou, a fost trădat de anumite incidente. E greu să dai vina pe el”, au concluzionat jurnaliștii.